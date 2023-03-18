الأحد 19 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الشارقة يعود إلى الانتصارات بـ «ثلاثية» أمام البطائح

الشارقة يعود إلى الانتصارات بـ «ثلاثية» أمام البطائح
18 مارس 2023 20:04

 
علي معالي (الشارقة)

أخبار ذات صلة
خيرية الشارقة تشيد بدعم سلطان القاسمي للعمل الخيري
«اجتماعية الشارقة» تجمع 65 ممثلاً عن 34 جهة


استعاد الشارقة ذاكرة الانتصارات، بتغلبه على البطائح 3- 0، في «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، سجل الأهداف دجانيني «هدفين» في الدقيقتين 7 و72، وكايو لوكاس في الدقيقة 41، ليرفع «الملك» رصيده إلى «38 نقطة» في المركز الخامس وتوقف رصيد «الراقي» عند «17 نقطة» في المركز الثاني عشر.
بدأت المباراة بهجوم مكثف من «الملك»، مستغلاً تراجع لاعبي «الراقي»، ومن هجمة قادها العائد إلى التشكيلة الإسباني باكو ألكاسير، وصلت الكرة إلى دجانيني داخل المنطقة، ترجمها إلى الهدف الأول بعد فاصل مراوغة، وأتيحت أخطر فرصة للبطائح في الدقيقة 27، إثر كرة عرضية من لورنسي أهدرها أناتول، ويمنح محمد عبدالباسط كرة على «طبق من ذهب» إلى كايو يسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم «الملك» بهدفين.
وفي الشوط الثاني، يمارس ألكاسير مهمته صناعة الأهداف، ويمنح دجانيني هدية إلا أنه تباطأ في التعامل مع الكرة، وفي الدقيقة 72 يمرر كمارا كرة رائعة إلى دجانيني ليسجل منها الهدف الثالث والشخصي الثاني له في المباراة، ويهدر كمارا فرصة الهدف الرابع من تمريرة كايو، ويتسابق هجوم «الملك» في إهدار الفرص الواحدة بعد الأخرى، لتنتهي المباراة بـ «ثلاثية» للشارقة.

الشارقة
البطائح
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
الرياضي
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
اليوم 02:00
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
الرياضي
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
اليوم 01:45
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس رومانيا وحرمه في واحة الكرامة بحضور مريم المهيري (الصور من وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس رومانيا في واحة الكرامة
اليوم 01:35
الرئيس الروماني خلال زيارته جامع الشيخ زايد الكبير بحضور مريم المهيري (وام)
الإمارات
رئيس رومانيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©