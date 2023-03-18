الشارقة يعود إلى الانتصارات بـ «ثلاثية» أمام البطائح



علي معالي (الشارقة)



استعاد الشارقة ذاكرة الانتصارات، بتغلبه على البطائح 3- 0، في «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، سجل الأهداف دجانيني «هدفين» في الدقيقتين 7 و72، وكايو لوكاس في الدقيقة 41، ليرفع «الملك» رصيده إلى «38 نقطة» في المركز الخامس وتوقف رصيد «الراقي» عند «17 نقطة» في المركز الثاني عشر.

بدأت المباراة بهجوم مكثف من «الملك»، مستغلاً تراجع لاعبي «الراقي»، ومن هجمة قادها العائد إلى التشكيلة الإسباني باكو ألكاسير، وصلت الكرة إلى دجانيني داخل المنطقة، ترجمها إلى الهدف الأول بعد فاصل مراوغة، وأتيحت أخطر فرصة للبطائح في الدقيقة 27، إثر كرة عرضية من لورنسي أهدرها أناتول، ويمنح محمد عبدالباسط كرة على «طبق من ذهب» إلى كايو يسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم «الملك» بهدفين.

وفي الشوط الثاني، يمارس ألكاسير مهمته صناعة الأهداف، ويمنح دجانيني هدية إلا أنه تباطأ في التعامل مع الكرة، وفي الدقيقة 72 يمرر كمارا كرة رائعة إلى دجانيني ليسجل منها الهدف الثالث والشخصي الثاني له في المباراة، ويهدر كمارا فرصة الهدف الرابع من تمريرة كايو، ويتسابق هجوم «الملك» في إهدار الفرص الواحدة بعد الأخرى، لتنتهي المباراة بـ «ثلاثية» للشارقة.