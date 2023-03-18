أحمد بن حمدان يشهد منافسات بطولة «الوينج فويل»



الظفرة (وام)



شهد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث رئيس لجنة الكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، جانباً من منافسات بطولة كأس العالم في «الوينج فويل 2023».

ويأتي تنظيم البطولة للمرة الأولى في الدولة، ضمن فعاليات مهرجان الظفرة البحري بدورته الرابعة عشرة، التي تقام على شاطئ مدينة المغيرة في منطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، بدعم ورعاية مجموعة موانئ أبوظبي للبطولة التي تحتضن 50 لاعباً عالمياً في رياضة الوينج فويل، مشيراً إلى أن الحدث يسهم في التوعية بأهمية الرياضات البحرية، ويعزز مكانته الدولة على الساحة الرياضية. وتوجه بالشكر إلى اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة البحري، لما تقدمه من مسابقات رياضية بحرية متنوعة تجمع بين الرياضات التراثية والحديثة، التي تترجم اهتمام القيادة الرشيدة بالاحتفاء بالتراث البحري، والحفاظ على الهوية الوطنية، وفي الوقت ذاته تدعم الجيل الرياضي الشاب وتشجعه على ممارسة الرياضات البحرية المتنوعة.



وتجول الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان يرافقه الكابتن سيف المهيري مدير عام أبوظبي البحرية، وزايد ساري المزروعي رئيس قسم الفعاليات في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في موقع البطولة على شاطئ مدينة المغيرة. واستمع إلى شرح موجز عن آلية البطولة والوقت المستقطع لكل لاعب وإجراءات الأمن والسلامة والخدمات المقدمة للمشاركين وعشاق الرياضات البحرية الحديثة، كما التقى الرياضيين العالميين المشاركين في البطولة التي تختتم منافساتها اليوم.

وعلى صعيد آخر، كرمت أبوظبي البحرية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، الجهات المشاركة في حملة تنظيف شاطئ «جزيرة الخفيصة»، والتي نظمتها ضمن مهرجان الظفرة البحري وبالتزامن مع بطولة كأس العالم في «الوينج فويل 2023»، إذ تعكس الحملة حرص أبوظبي البحرية في المحافظة على نظافة البيئة البحرية ونشر التوعية البيئية لدى أفراد المجتمع.

من ناحية أخرى، يعرض ركن التراث البحري في المهرجان، صوراً حية من مظاهر حياة أهل البحر، تأخذ الزوار في رحلة غوص إلى أعماق البحر وجولة على سواحل وجزر الإمارات، إذ يتعرفون من خلالها على الملابس التي كان يرتديها أهل المناطق الساحلية، ونماذج من القوارب البحرية، ومنها ما كان يستخدم في الصيد سواء في المناطق القريبة أو البحار البعيدة، وكذلك السفن المستخدمة في رحلات الغوص عن اللؤلؤ في المواسم الخاصة به.

ويجذب الركن زوار المهرجان بدورته الرابعة عشرة التي تقام على ساحل المغيرة بمنطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وذلك للتعرف على حرف أهل البحر التي تعتبر من مكونات التراث الإماراتي.

ويقدم جمعة محمد حثبور الرميثي، خبير ومستشار التراث البحري، لزوار المهرجان شرحاً موجزاً عن مكونات ركن التراث البحري وما يتضمنه من أدوات وآلات كانت تستخدم في الغوص البحث عن اللؤلؤ.

كما يطلع الزوار على القلافة «صناعة السفن»، ويعرض نماذج متنوعة لمختلف القوارب والسفن المستخدمة قديماً والمصنوعة من الخشب والمستخدمة في رحلات الغوص أو صيد الأسماك أو التجارة مثل «البوم، لسفار، القطاع، الجالبوت، البقارة، السنبوك، الهوري، الشاحوف»، بالإضافة إلى أنواع شباك الصيد وما يربط بها.

ويعرض الرميثي في ركن التراث أنواعاً مختلفة من اللؤلؤ التي يتعرف الجمهور من خلالها على ثراء الحياة البحرية لأهل المناطق الساحلية، ويطلعهم على أنواع اللؤلؤ وألوانه المتعددة، منها الأبيض الممتزج بالحمرة، والأبيض والوردي وغيرها، إلى عرض جانب آلية استخراج اللؤلؤ والأدوات الخاصة بذلك ابتداءً من قبل بدء رحلة الغوص وصولاً إلى الحصول على اللؤلؤ كما يعرض أيضاً العديد من أدوات صيد الأسماك.