دي يونج يتمسك بـ «حلم العمر»

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم المحاولات المتكررة للهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد من أجل ضم مواطنه الشاب فرينكي دي يونج متوسط ميدان برشلونة الإسباني في الصيف الماضي، ورفض اللاعب بشدة الرحيل، إلا إن تين هاج لم يتخل عن رغبته وينوي تكرار المحاولة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويشجع اللاعب على ذلك إن إدارة البارسا، رغم اقتناعها بكفاءة دي يونج وأهميته للفريق، تجد نفسها مدفوعة للضغط عليه من أجل الرحيل، حتى يمكنها تخفيض سقف الرواتب، الذي يحرمها من ضم لاعبين جدد.

غيرأن اللاعب الذي يعرف جيداً ما يريده ويتمناه لمستقبله الكروي، يتمسك بشدة بوجوده في كتالونيا لأطول فترة ممكنة، وبذل أقصى جهده هذا الموسم من أجل حجز مكان ثابت له في تشكيلة تشافي هيرنانديز المدير الفني، رغم المنافسة القوية من الشابين الإسبانيين بيدري وجابي خريجي أكاديمية «لاماسيا».

ومع اقتراب الموسم من نهايته، عادت الإشاعات من جديد للحديث عن رحيل هذا النجم الشاب إلى مانشستر يونايتد، ما دفع دي يونج لإعلان رأيه بشكل صريح وواضح ومن دون أي لبس، وقال في حديث للقناة الثالثة بالتلفزيون الهولندي إنه متمسك بالإستمرار في برشلونة، رغم إنه يعلم إنه ليس صاحب القرارالوحيد في هذا الشأن.

وأضاف: البارسا كان دائماً وأبداً نادي أحلامي وأتمنى أن أبقى فيه سنوات عديدة، قدمنا مستويات جيدة في الدوري الإسباني «الليجا» هذا الموسم، صحيح إننا لم ننجح في أوروبا، لكننا على الطريق الصحيح.

وشدد دي يونج على حقيقة إنه يأمل في مساعدة برشلونة من أجل استعادة مكانه ومكانته على الساحة الأوروبية، وهذا لا يبدأ إلا انطلاقاً من الدوري المحلي.

وعلق قائلاً: نحن نتصدر حتى الآن المسابقة ولكن مازال الطريق طويلاً أمامنا، وهذا هو موسمي الرابع مع برشلونة، ولم أفز معه بالليجا بعد، وأرغب بشدة في تحقيق ذلك هذا الموسم، مثلما يأمل كل زملائي ذلك أيضاً.

جدير بالذكر أن دي يونج يلعب أساسياً بانتظام هذا الموسم وشارك في 23 مباراة في الليجا، ولم يعد يتبقى إلا 13 مباراة على نهاية المسابقة.

وسيكون دي يونج أساسياً غداً أمام ريال مدريد في «الكلاسيكو»، وفي حالة فوز البارسا، سيضمن دي يونج بنسبة كبيرة أحراز اللقب المحلي بعد أربع سنوات من الغياب.

فرينيك دي يونج الذي يكمل 26 عاماً في 12مايو القادم «مواليد 1997»، بدأ مسيرته الاحترافية في نادي فيلم 2 تيلبورج موسم 2014-2015، ثم انتقل إلى أياكس أمستردام في 2016، واستمرمعه حتى 2019، ووقع بعدها في صيف نفس العام مع برشلونة.

وتدرج دي يونج في منتخبات الشاب الهولندية تحت 15 و18 و19 و21 سنة وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2018.