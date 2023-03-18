«مربط دبي» يتصدر «دولية الجواد العربي»

رضا سليم (دبي)



برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يُسدل الستار، مساء الأحد، على «النسخة العشرين»، لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، ومعرض دبي الدولي للخيل، في نسخته السابعة عشر، بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 151 خيلاً من أجود الخيول العربية الأصيلة، من داخل الدولة وخارجها، في 14 فئة للتأهل إلى 6 بطولات، يتنافسون على جوائز قدرها 4 ملايين دولار.

ويشهد الختام التنافس في المراكز الأولى، بـ 6 بطولات رئيسية، هي بطولة المهرات بعمر سنة، وبطولة الأمهر بعمر سنة، وبطولة المهرات، وبطولة المهور وبطولة الأفراس، وبطولة الفحول، بعد انتهاء المرحلة التأهيلية، حيث صعد أصحاب المراكز الثلاثة في كل فئة إلى مرحلة البطولات، حيث سيطر مربط دبي للخيول العربية على معظم الفئات، والتأهل بأكبر عدد من الخيول لمرحلة البطولات.

حضر منافسات اليوم الثاني، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية في الشارقة، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومعالي عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي بدبي، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وقصي عبيد الله مدير البطولة، وسلطان اليحيائي عضو اللجنة المنظمة، وعادل الفلاسي المدير التنفيذي للحدث، والمهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي.

وأسفرت نتائج اليوم الثاني من البطولة عن تصدر المهرة «قمرا الهواجر» للدكتور غانم الهاجري المركز الأول في شوط المهرات بعمر أقل من سنة، بمجموع 164 نقطة، والثاني «أس كيو دانة» لمربط الصقران للخيول العربية برصيد 134 نقطة، والثالث «رباب البداير» ملك الشيخ محمد بن سعود القاسمي برصيد 68 نقطة والرابع مياسة آل فهيد«من الإمارات لمبارك سعيد الهاجري برصيد 46 نقطة، والخامس»أصايل البداير للشيخ محمد بن سعود القاسمي برصيد 40 نقطة.

وفي شوط المهور بعمر أقل من سنة، جاء المهر «إي دي ياس» من الإمارات لمربط الجرناس للخيول العربية في المركز الأول برصيد 234 نقطة، فيما جاء في المركز الثاني المهر «ربدان الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، برصيد 194 نقطة، والثالث المهر «ساري آل فهيد» من الإمارات ملك عبدالله سعيد الهاجري برصيد 80 نقطة.

وحقق المهر «دي فاهر» لمربط دبي للخيول العربية المركز الأول، في شوط المهور بعمر سنة واحدة «أ» برصيد 91.80 نقطة، وتبعه في المركز الثاني المهر «شرار الياه» لمربط الياه للخيول العربية، محققاً رصيد 91.20 نقطة، وجاء المهر «تاج الحمود» من الأردن، لمربط الحمود، في المركز الثالث وله 90.50 نقطة.

وفي شوط المهور بعمر سنة «ب»، حقق المهر «ع ج ساير»، لمربط عجمان المركز الأول وله 92.80 نقطة، وتبعه في المركز الثاني المهر «باهر الشقب» لمربط الشقب القطري، وحقق 91.40 نقطة، وفي المركز الثالث جاء المهر «أس أم مبهر» للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم، برصيد 91.10 نقطة.

وتصدر المهر «فلاح الهواجر» للدكتور غانم الهاجري قمة شوط المهور بعمر سنتين بمجموع 91.50 نقطة، وفي المركز الثاني «أي اس وادي» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي وله 91.50 نقطة والثالث «داني الزبير» ملك جميلة الرشيد بـ 91.10 نقطة.

وسيطر مربط دبي للخيول العربية على المراكز الأولى لشوط المهور بعمر 3 سنوات، حيث جاء «دي شهار» في المركز الأول برصيد 91.90 نقطة، والثاني «دي شرط» وله 91.30 نقطة ثم «دي راسل» في المركز الثالث بـ 90.80 نقطة.

من جانبه، أكد زياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، أن النسخة الـ20 هي الأقوى والأصعب على مدار التاريخ، منذ انطلاقها عام 1993، بعد مشاركة إسطبلات الوجبة القطرية في البطولة هذا العام، وهو ما منحها قوة إضافية، نظراً لما تملكه الخيول والإسطبلات القطرية من سمعة كبيرة، ليس على مستوى الخليج، وإنما على صعيد العالم، الأمر الذي زاد من قوة البطولة بشكل عام.

وأضاف: البطولة أصبحت حدثاً عالمياً على مستوى الجوائز المالية التي تُعد الأعلى من بين تلك البطولات المتخصصة في العالم، أو من حيث مستوى مشاركات وقوة الخيول المشاركة، والسبب يعود إلى الضوابط والشروط التي وضعناها للخيول المشاركة، والتي تتضمن ضرورة تحقيق نتائج وألقاب في العديد من البطولات المعروفة في بعض الدول، سواء في فرنسا أو ألمانيا، وغيرها من البلدان الأخرى، إضافة إلى بطولتي أبوظبي والشارقة الدوليتين، لضمان أن تحجز لها مكانا في بطولة دبي الدولية.

وقال: نفخر بأن دبي أصبحت مركزاً مهماً لرياضة جمال الخيل العربي، سواء فيما يتعلق بتصدير بهذه النوعية من الخيول للمهتمين بها في بقاع العالم كافة، أو عبر تنظيم بطولة دبي الدولية لجمال الخيول، وما تتضمنه أيضاً من إقامة المعرض المُصاحب لها، والذي يُقدم معدات الخاصة بالخيول والفرسان، ومعدات ألإسطبلات المتطورة، بمشاركة كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة.





