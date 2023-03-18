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«أبيض الشاطئية» إلى ربع نهائي كأس آسيا

«أبيض الشاطئية» إلى ربع نهائي كأس آسيا
18 مارس 2023 17:54

 
دبي (الاتحاد)

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حقق منتخب كرة القدم الشاطئية، فوزه الثاني على التوالي، في بطولة كأس آسيا، بعد تغليه على ماليزيا 5-3، في المباراة التي جرت على ملعب جامتيم آرينا في مدينة بتايا التايلاندية، وأستطاع منتخب إيران من الفوز على أوزبكستان 11–2، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
سجل أهداف منتخبنا، علي المحمدي «هدفين»، وأحمد بشر، ووليد بشر، وعبدالله عباس.
شهد المباراة علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية.
وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز «أبيض الشاطئية» على أوزبكستان 4–0، وإيران على ماليزيا 14- 5.
وضمن منتخبنا الوطني والمنتخب الإيراني «متصدر مجموعتنا مؤقتاً» التأهل إلى ربع نهائي البطولة الآسيوية، بعد وصولهما إلى النقطة السادسة، بينما تلاشت آمال المنتخبين الماليزي والأوزبكي في التأهل بعد خسارتهما في الجولتين الأولى والثانية.
ويلتقي منتخبنا الوطني مع إيران يوم الاثنين المقبل، فيما يواجه ماليزيا مع أوزبكستان في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته 22 و23 مارس، على أن تٌقام مباراتا نصف النهائي 25 مارس، علماً بأن المباراة النهائية تقام 26 مارس.

الإمارات
الكرة الشاطئية
كأس آسيا
ماليزيا
تايلاند
إيران
أوزبكستان
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