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الرياضي

تجربة البايرن الحاسمة

تجربة البايرن الحاسمة
18 مارس 2023 16:09

برلين(د ب أ)

قال تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، إن المواسم الثلاثة التي قضاها كلاعب خط وسط ضمن صفوف بايرن ميونيخ، لعبت دوراً حاسماً في قراره بالعودة إلى ألمانيا. 

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتأهب فيه ألونسو لأول مواجهة له أمام بايرن ميونيخ في الدوري الألماني "بوندسليجا"، حيث يحل بايرن ميونيخ ضيفاً على باير ليفركوزن غداً الأحد، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري. 

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ولعب ألونسو لبايرن ميونخ بين عامي 2014 و2017 وأنهى مسيرته الاحترافية بقميصه، وقد توج معه بخمسة ألقاب. 

وعاد ألونسو إلى ألمانيا في الخريف الماضي ليتولى تدريب باير ليفركوزن، إثر رحيل جيرارد سيواني عن تدريب الفريق عقب الهزيمة أمام بايرن ميونيخ صفر / 3 . 

وفي مقابلة لموقع نادي باير ليفركوزن قال ألونسو إن عودته إلى ألمانيا: "ارتبطت بتجربته كلاعب في البوندسليجا، والأعوام الأخيرة في مسيرته كلاعب والتي قضاها مع بايرن ميونيخ."
وأضاف: "تلك الفترة كانت لها تأثير هائل علي. وكنت أعرف أنها ستشكل خطوة جيدة بالنسبة لي في مسيرتي التدريبية، وأنا سعيد للغاية في باير ليفركوزن."

تشابي ألونسو
بايرن ميونيخ
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