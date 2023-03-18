بيريرا من «دكة» الهلال إلى التألق مع الوحدة



علي معالي (دبي)



نجح البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الوحدة، والقادم على سبيل الإعارة من الهلال السعودي خلال «الميركاتو الشتوي»، في إثبات نفسه مع «أصحاب السعادة» خلال 6 مباريات، خاضها مع الفريق في «دوري أدنوك للمحترفين».

سجل بيريرا هدفاً أمام الظفرة في المباراة التي انتهت لمصلحة «العنابي» 3-1، ضمن «الجولة 20»، ويملك 4 تمريرات حاسمة، واحدة في اللقاء الأخير ترجمها أدريان سيلفا إلى هدف.

وفي مباراة البطائح، ضمن «الجولة 17»، صنع بيريرا هدفين لتيجالي وفاكوندو، ليفوز «العنابي» 2-1، وفي «الجولة 16»، صنع هدف علاء الدين زهير أمام شباب الأهلي، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

وغاب بيريرا عن المباريات الأخيرة للهلال السعودي فريقه السابق، بقرار فني من المدرب الأرجنتيني رامون دياز الذي استبعده من حساباته، رغم عدم معاناته من أي إصابة.

وانضم بيريرا إلى الهلال في أغسطس 2021، وخاض 28 مباراة في الدوري السعودي، سجل خلالها هدفين وصنع 11هدفاً، وكان الأكثر صناعة للأهداف في الموسم الماضي، بـ 11 تمريرة حاسمة، وتبعه البرازيلي إيجور كورونادو لاعب الشارقة السابق والاتحاد السعودي الحالي بـ 10 تمريرات، وتصدر النيجيري أوديون إيجالو قائمة الهدافين في الموسم الماضي «24 هدفاً»، بفضل تمريرات بيريرا، وتُوج مع «الأزرق» بلقب الدوري.

وشارك بيريرا مع الهلال في 3 مباريات بكأس الملك، والسوبر، و7 لقاءات في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى 3 مباريات في كأس العالم للأندية، ليأتي قرار رامون بعدم الاستعانة به، لينتقل معاراً إلى الوحدة، وينجح خلال 6 مباريات في وضع بصمة إيجابية بهدف، و4 تمريرات حاسمة.