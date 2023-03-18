شيبفمبو وكيفين عمر بطلاً «أفريقية محاربي الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز سيلفستر شيبفمبو من زيمبابوي بالنزال الرئيسي الأول في النسخة الأفريقية من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بعد أن تفوق على المغربي عماد بوعامري بالضربة القاضية الفنية في وزن الحر، كما تغلب كيفين عمر من جزر القمر على المصري عبدالوهاب سعيد بالنزال الرئيسي الثاني في وزن الحر.

وأقيمت النزالات في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وشهدت النسخة الأفريقية الخامسة، 11 نزالاً قوياً بين اللاعبين.

وحضر المنافسات وتوج الفائزين صالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، والبريطاني كريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم البطولة ورئيس اللجنة المنظمة.

وفي باقي النزالات، فاز ولسون فاريلا من جزر القمر على الجنوب أفريقي تابيو كاتيكاتي بالضربة القاضية في أقل من 20 ثانية في وزن الخفيف، وتمكن المصري إسلام رضا من التغلب على المغربي شكير حاح حدو عن طريق الإخضاع في وزن الخفيف، كما فاز المغربي سفيان بوكيشو على محمد جمعة من جنوب السودان بإجماع الحكام في وزن الثقيل.

وفي نزال السيدات، نجحت الجزائرية نورا كورنول في الفوز على المغربية حسناء جابر في وزن الديك، وتغلب سمير زيدي من جزر القمر على منافسه الجنوب أفريقي ج ت بوتا بالضربة القاضية الفنية في وزن الوسط.

ووصف البريطاني كريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، بطولة محاربي الإمارات بالمتطورة والرائعة، وإتاحتها الفرصة والمجال للأجيال الصاعدة والواعدة على منصة احترافية وعالية التنظيم لإظهار إمكاناتهم وقدراتهم القتالية.

وأثنى براون على وجود النسخة الأفريقية باعتبارها منصة تنافسية توفر الاحتكاك للمقاتلين الأفارقة ليسير العمل الذي تقدمه «محاربي الإمارات»، في التوازي مع جهود اتحادات اللعبة عبر القارة الأفريقية.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة: «يتركز عملنا في المتابعة والدعم وتعزيز العمل الرائع الذي تقدمه «محاربي الإمارات»، وما تفعله لقارة أفريقيا أمر مثير للإعجاب يحفز الاتحادات الأفريقية على العمل والتطوير».

وأعرب فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات، عن رضاه عن الانطلاقة القوية لمنافسات النسخة الأفريقية، وإظهار الحماسة والندية من جميع المقاتلين المشاركين في النزالات منذ البداية، الأمر الذي أدى إلى ختام جميع النزالات في 3 ساعات.

وأضاف: «ختام النزالات بهذه السرعة لا يعني عدم تكافؤ الفرص بين المقاتلين، ولكنها مهارات مختلفة من الجميع، ورغبة قوية في الفوز للجميع، حيث لم يكن من المتوقع أن تظهر النسخة الأفريقية بهذه الصورة».

وتابع درويش: «منحت النسخة الأفريقية الفرصة لظهور بطل جديد هو أديسون ماشفاني من موزمبيق، والذي أحرز فوزه الأول في الاحتراف، وكذلك المشاركة الأولى في البطولة للبطل السوداني صلاح البراء».