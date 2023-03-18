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الرياضي

كلاسيكو «نهائي الليجا» بين القاضية والعودة

كلاسيكو «نهائي الليجا» بين القاضية والعودة
18 مارس 2023 15:02

مراد المصري (دبي)
سيكون الموعد غداً الأحد مع مواجهة «الكلاسيكو» بين برشلونة وريال مدريد، في لقاء أشبه بمباراة نهائية للدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، مع ترقب ما تسفر عنه النتيجة في ملعب سبوتيفاي كامب نو، حيث يسعى «البلوجرانا» لتوجيه ضربة قاضية والابتعاد أكثر بصدارة الترتيب، مع تقدمه بفارق 9 نقاط عن «الملكي» الذي يتطلع بدوره لتقليص الفارق إلى 6 نقاط وإحياء آماله بالاحتفاظ باللقب.
ويسافر ريال مدريد إلى «كتالونيا» متطلعاً إلى تقليص الفجوة في قمة جدول الترتيب، وهو يعلم أن الفوز هو المطلب الوحيد لهم، ويتسلح بالثقة بعدما خسر «البلانكوس» مرة واحدة في زياراته التسع الماضية بكامب نو أمام غريمه الأزلي في جميع المسابقات، منها الفوز في آخر مباراتين.
ويمر برشلونة بحالة جيدة ومن المتوقع أن يعود بيدري من الإصابة، وهي الفرصة الرائعة التي يأمل المدرب تشافي هيرنانديز في انتهازها لوضع يده على لقب الدوري.
يقدم الكلاسيكو دائماً أروع منافسة، حيث كانت هناك مباراتان فقط من دون أهداف بين هذين الغريمين الأزليين في لقاءاتهم الـ 65 في القرن الـ 21، وستكون هذه المواجهة الضخمة هي الطريقة المثلى لاختتام منافسات «الليجا» قبل فترة التوقف الدولي في مارس الجاري.

 

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