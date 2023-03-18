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الرياضي

«الاستثناء» يحرم ديوكوفيتش من ميامي

«الاستثناء» يحرم ديوكوفيتش من ميامي
18 مارس 2023 15:00

ميامي(رويترز) 
قال جيمس بليك مدير بطولة ميامي المفتوحة للتنس، إن نوفاك ديوكوفيتش سيغيب عن البطولة الأسبوع المقبل، بعد رفض منحه إعفاء كان سيسمح له بدخول الولايات المتحدة رغم عدم حصوله على التطعيم ضد كوفيد-19.
وقال بليك في تصريحات تلفزيونية: "حاولنا السماح لنوفاك ديوكوفيتش بالحصول على إعفاء، لكن هذا لم يكن ممكناً.
"نحن واحدة من أبرز البطولات في العالم، ونود أن يكون لدينا أفضل اللاعبين. لقد فعلنا كل ما في وسعنا. حاولنا التحدث إلى الحكومة، لكن هذا خارج أرادتنا".
وكان رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا واثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي عن الولاية، من بين الذين طالبوا إدارة الرئيس جو بايدن بالسماح للاعب الصربي المصنف الأول عالمياً بدخول الولايات المتحدة والمنافسة في البطولة التي فاز بها ست مرات.
وغاب ديوكوفيتش "35 عاماً" عن بطولة إنديان ويلز الجارية حالياً في كاليفورنيا، بسبب عدم قدرته على الحصول على إعفاء من التلقيح.
وتحظر أميركا دخول الأجانب غير الحاصلين على تطعيم كورونا إلى البلاد، وهو الأمر الذي من المتوقع إيقاف العمل به عندما تنهي الحكومة حالة طوارئ كوفيد-19 في 11 مايو المقبل.
وقال ديوكوفيتش، الذي غاب عن بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي بعد ترحيله من البلاد لعدم حصوله على تطعيم كورونا، إنه يفضل الغياب عن البطولات الكبرى مقابل عدم الحصول على اللقاح.
ونال ديوكوفيتش لقبه 22 في البطولات الأربع الكبرى في أستراليا مطلع العام الحالي، ليعادل الرقم القياسي لرافائيل نادال.
ولم يشارك اللاعب الصربي في بطولتي إنديان ويلز وميامي المفتوحة منذ 2019.
وقال ممثل عن ديوكوفيتش إن اللاعب لن يدلي بأي تعليق آخر بشأن غيابه عن بطولة ميامي، وإنه يعتزم العودة إلى المنافسات في بطولة مونتي كارلو على الملاعب الرملية في التاسع من أبريل المقبل.
وسيواصل ديوكوفيتش بعد ذلك استعداده لبطولة فرنسا المفتوحة في مايو، باللعب في بطولة بانيا لوكا بالبوسنة.

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