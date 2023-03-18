«فارق النقطة» يشعل قمة دولية دبي للطيران اللاسلكي



رضا سليم (دبي)



شهد اليوم الثاني من بطولة دبي ماستر الدولية الثالثة للطيران اللاسلكي الحر 2023 «فئة الهليكوبتر للمحترفين»، والتي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بحديقة خور دبي، صراعاً قوياً بين أبطال العالم على المراكز الأولى.

وكان فارق «نصف النقطة» وراء المستوى الفني العالي للبطولة، حيث حقق الإيطالي ميركو تشيزينا «حامل اللقب» نجم «ميكادو» 272.5 نقطة، وتبعه الأميركي نيكولاس ماكسويل «أكسل باور»، والذي يبتعد عنه ب «نصف نقطة»، وزميلهما التايواني كينكو «أكسل باور» ورصيده 265 نقطة، والتايلاندي سكارين سي دي وله 264 نقطة ويلاحقهم التايلاندي كان بونوي «247 نقطة».

واحتل نجم الإمارات عبد الله غيث المركز العاشر، فيما جاء زميله تامر الشامسي في المركز الثاني عشر، ويسعى كل منهما في الجولات المقبلة لتحسين موقعهما.

وشهدت الجولتان الثانية والثالثة تميزاً واضحاً من ميركو ونيكولاس، بعد أن تأقلما على الطقس، ودخلا أجواء البطولة، ونالت العروض إعجاب الجمهور والحكام.

وأشاد نصر حموده النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية بالدعم اللامحدود الذي تحظي به الرياضات الجوية عامة وبطولة دبي الدولية للطيران اللاسلكي خاصة، من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي تدين له الرياضات الجوية بالكثير، مما أسهم في تبوؤ الإمارات مكانة مرموقة صعيد الرياضات الجوية العالمية.

وأشاد النيادي بما شهدته النسخة الثالثة من تنافس وعروض مبهرة، ألقت بظلالها على جمهور الحديقة الذين استمتعوا بالحدث، منوهاً إلى أن وفد الاتحاد الدولي للرياضات الجوية الموجود حالياً بالإمارات في زيارة عمل تنسيقي مع الاتحاد بشأن تنظيم بطولة عالمية خلال نوفمبر المقبل، أبدى ارتياحاً كبيراً من الموقع الجماهيري «حديقة خور دبي» الذي تقام فيه البطولة للمرة الأولى مما أضفى عليها رونقاً جديداً تفاعل معه الطيارون، وانعكس على الأداء بشكل لافت.

وأشاد الخبير الألماني هلموت بموقع الحدث وجماليته وبروعة أداء الطيارين، مما أسهم في زيادة جماهيرية اللعبة، مشيراً إلى أن النجاح عنوان تنظيم أي حدث يقام في الإمارات.