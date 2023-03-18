«الرقم 9» يجدد الصراع للمرة العاشرة في «الكلاسيكو»!



مدريد (الاتحاد)

امتلك كريم بنزيمة وروبرت ليفاندوفسكي مسيرة رياضية سارت متوازية، ولكن من مسافة بعيدة، فالنجم الفرنسي المولود في عام 1987، أكبر بسنة واحدة فقط عن النجم البولندي، واشتهر اللاعبان بكونهما اثنين من أعظم المهاجمين في جيلهما.

وسيتواجه صاحبا القدم اليمنى، بطول 1.85 متر، والرقم 9 على ظهريهما، مع بعضهما البعض على صعيد مسابقة الدوري المحلي، وهما يقودان الفريقين المرشحين للفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

يرتدي كريم بنزيمة حالياً شارة قيادة الفريق في ريال مدريد، ومنذ وصوله إلى النادي في عام 2009، سجل 341 هدفاً في 632 مباراة (230 هدفاً في 430 مباراة في الليجا)، وبالإضافة إلى صنع التاريخ بسجل يحسد عليه، فقد فاز أيضاً بجائزة الكرة الذهبية 2022، لينضم إلى ثمانية لاعبين فازوا بالجائزة بالقميص الأبيض، هم دي ستيفانو، ريموند كوبا، لويس فيجو، رونالدو نازاريو، كانافارو، كريستيانو رونالدو، لوكا مودريتش والآن بنزيمة الذي أصبح أحد أساطير النادي، فهو اللاعب الأجنبي الأكثر مشاركة في مباريات في تاريخ «البلانكوس» وحالياً يخوض موسمه الـ 14 في البرنابيو.

على الجانب الآخر، فإن ليفاندوفكسي هو الوافد الجديد إلى برشلونة، بعد أن صنع التاريخ في كرة القدم الألمانية، ولعب لبروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ، أراد البولندي خوض تحدٍ جديد ووصل صيف عام 2022 إلى «الليجا» ليقود هجوم برشلونة.

ما هو مؤكد أنه على الرغم من حقيقة أنه من المفترض أن تكون أفضل سنوات كلاهما قد مضت، يستمر بنزيمة وليفاندوفسكي في الأداء الجيد لدرجة أنه يبدو أنهما يتحسنان مع تقدم العمر، لدرجة أن كليهما هو أفضل هداف لفريقه في الدوري هذا الموسم، حتى أن البولندي يتصدر قائمة هدافي الدوري.

بالإضافة إلى ذلك، أدى أداؤهما على مر السنين إلى أن يصبحا ثالث ورابع أفضل الهدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

روبرت ليفاندوفسكي لديه 91 هدفاً وكريم بنزيمة 88، لكن مع استمرار نشاطهما، من المستحيل التنبؤ بما إذا كان أي منهما سينهي مسيرته أمام كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على منصة تتويج أفضل الهدافين في تاريخ المسابقة.

لكن على الرغم من مكانتهما كمهاجمين معروفين ببراعتهما في التهديف، فمن المعروف جيداً أن ليفاندوفسكي وبنزيمة يشعران بالراحة أيضاً في اللعب خارج منطقة الجزاء، لقد أدت قدرتهما على العمل مع الآخرين إلى أن يكونا حاسمين عندما يتعلق الأمر بالتمريرات الحاسمة، وأدى ذلك إلى توسيع نطاق احتمالات اتخاذ القرار لديهما في الثلث الأخير من الملعب.

صنع الثنائي 17 فرصة في الليجا هذا الموسم حتى الآن، مع 21 تمريرة مؤثرة من الفرنسي و24 من البولندي.

ستكون مباراة غدٍ الأحد، هي المرة العاشرة التي يلعبان فيها ضد بعضهما البعض، وحتى الآن، مع سجل من سبع مباريات في دوري أبطال أوروبا، مباراة واحدة في لاليجا سانتاندير ومباراة واحدة في كأس السوبر الإسباني، فإن عداد الإحصائيات يميل بشكل طفيف لليفاندوفسكي مع امتلاك البولندي سبعة أهداف وتمريرتين حاسمتين في مبارياته ضد بنزيمة الذي سجل خمسة أهداف وصنع هدفاً واحداً، أما بالنسبة لنتائج هذه المباريات، فهي متساوية تماماً: أربعة انتصارات في كل مباراة وتعادل واحد.

لم يتمكن ليفاندوفسكي من التسجيل في أول مباراة له في «الكلاسيكو»، لكنه سجل للمرة الأولى في هذه المباراة في نهائي كأس السوبر الإسباني، ومع ذلك، سجل بنزيمة 13 هدفاً في 41 مباراة كلاسيكو في جميع المسابقات، ويمكن أن يتفوق هذه المرة على سيزار رودريجيز وباكو خينتو وفيرينك بوشكاش (14)، وحتى راؤول جونزاليس (15)، في قائمة الهدافين التاريخين لـ«الكلاسيكو»، التي يتصدرها ليو ميسي برصيد 26 هدفاً.