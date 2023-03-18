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الرياضي

برونزية إماراتية في بطولة غرب آسيا للترايثلون

برونزية إماراتية في بطولة غرب آسيا للترايثلون
18 مارس 2023 14:00

الكويت (الاتحاد)
حقق سعود الزعابي لاعب المنتخب الوطني للترايثلون، الميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة غرب آسيا للترايثلون، المقامة حالياً بدولة الكويت الشقيقة، التي  يشارك في البطولة 11 منتخباً هي الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، الأردن، اليمن، العراق، فلسطين، سوريا، لبنان وعمان، ويتنافس فيها 29 لاعباً محترفاً.
 وأحرز سعود الزعابي الميدالية البرونزية، وهي الميدالية الأولى للإمارات في البطولة،  ويشارك منتخب الإمارات في البطولة، مدعماً صفوفه بخيرة اللاعبين، وهم محسن الزعابي وعبد الله الغافري.  
وتأتي هذه المشاركة، ضمن فترة الإعداد التي يخوضها المنتخب، هي من أجل التاهل إلى أولمبياد 2024 في باريس.
وأشار سعود الزعابي إلى أنه بدأ منذ فترة في تنفيذ برنامج تدريبي طموح، تم وضعه بعناية، وتضمن تدريبات مكثفة، والمشاركة في العديد من البطولات الدولية، وتمنى في هذه المرحلة المهمة، أن يوفق في تطوير مستواه، ويحقق الآمال والأهداف المنشودة من المشاركة في الحدث الاكبر.
وأكد عبد للملك جاني، نائب رئيس اتحاد الترايثلون، رئيس الوفد المشارك في بطولة غرب آسيا للترايثلون، أن ما يبذله اللاعبون في التدريبات والبطولات الدولية التي يشاركون فيها، يدعو للفخر، ويبث الطمأنينة في قلوبنا.
وقال جاني: «الثقة في نجاح مهمتهم في التأهل الأولمبي، لأنه يتميز بالإصرار وحب الوطن، وتخطي الصعاب التي تواجهه، ونأمل التوفيق للجميع والوصول إلى أعلى مستوى، لتحقيق النتائج التي تشرف أبناء الإمارات، ونبارك للاعب سعود الزعابي على هدا التفوق وهذا الإنجاز»، مشيداً بالتعاون الإيجابي الملموس من اللجنة الأولمبية الوطنية، لتوفير المناخ الملائم لنجم الإمارات سعود الزعابي.
كما أشاد باهتمام الهيئة العامة للرياضة، وحرصها على دعم مسيرة واستعدادات سعود الزعابي، بالإضافة إلى الدعم والرعاية والتشجيع من قبل المسؤولين، وأسرة ترايثلون الإمارات.

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