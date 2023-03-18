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الرياضي

«النواخذة».. الفوز الثاني بعد 3 أشهر!

«النواخذة».. الفوز الثاني بعد 3 أشهر!
18 مارس 2023 13:30

 
فيصل النقبي (دبا)
عاد دبا إلى نغمة الفوز من جديد، بعد غياب دام قرابة 90 يوماً، منذ آخر فوز حققه على النصر باستاد آل مكتوم بهدف نظيف يوم الاثنين 19 ديسمبر من العام الماضي.
وانتظر «النواخذة» قرابة ثلاثة أشهر، ليحقق فوزاً ثانياً بالمسابقة على حساب بني ياس 2-0 على ملعب الشامخة، ويبلغ النقطة الثامنة، بالتساوي مع الظفرة، ويجدد آماله في البقاء ليحتدم صراع البقاء في آخر 6 جولات من المسابقة.
ولم يحقق دبا أي فوز على ملعبه هذا الموسم، فيما حقق 7 نقاط خارج ملعبه، ونقطة وحيدة من تعادل يتيم مع اتحاد كلباء.
وحافظ «النواخذة» على نظافة شباكه للمرة الثانية هذا الموسم، ومن المفارقات أن المحافظة على الشباك نظيفة جاءت مترافقة مع الفوز.

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