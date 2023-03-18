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الرياضي

«عمومية الطاولة» تثمن إنجازات منتخبات المراحل السنية

«عمومية الطاولة» تثمن إنجازات منتخبات المراحل السنية
18 مارس 2023 13:00

معتصم عبدالله (دبي)
ثمنت عمومية اتحاد كرة الطاولة، خلال اجتماعها العادي في دبي، إنجازات منتخبات المراحل السنية خلال الفترة الماضية، بجانب اعتماد محضر الاجتماع السابق، وتقارير الاتحاد الإدارية والمالية والفنية، إضافة إلى مناقشة المقترحات الواردة من الأندية حسب النظام الأساسي.
وترأس إبراهيم العسم نائب رئيس اتحاد الطاولة اجتماع العمومية، بحضور حسن الزرعوني الأمين العام، أحمد البحر الأمين العام المساعد، وعبدالرحمن المنهالي المدير المالي، وفيصل الكعبي عضو مجلس الإدارة، ومجد البلوشي عضو المجلس رئيس اللجنة النسائية، بجانب 12 نادياً من أصل 17 يمثلون قوام العمومية.
وشملت أبرز إنجازات المنتخبات، التي جرى استعراضها في العمومية حصول اللاعب يوسف الحواي على فضية بطولة تونس الدولية للناشئين وبرونزية بطولة جورجيا الدولية للناشئين، وحصاد منتخب الناشئين والأشبال 7 ميداليات ملونة في بطولة غرب آسيا بالأردن، علاوة على وصول ثلاثة من لاعبي المنتخب، هم راشد سعيد، ناصر المري، محمد المسيبي، إلى تصنيف أفضل 20 لاعباً على مستوى العالم في فئة الأشبال تحت 11 عاماً في بداية العام الحالي 2023.
وأحالت العمومية مقترحات الأندية إلى اللجنة الفنية بالاتحاد لمزيد من الدراسة، وشملت أبرز المقترحات طلب نادي الشارقة بإلغاء فئة المقيمين لمسابقات ما دون 14 عاماً، وذلك بهدف تعزيز قاعدة اللاعبين المواطنين، وتحديد اشتراطات انتقالات فئة اللاعبين المقيمين، ومنح اللاعبين فترة راحة لأداء الصلوات في مسابقات فئتي الرجال والشباب.
وشملت أبرز مقترحات نادي النصر، زيادة عدد بطولات الفردي لكل الفئات، وتخصيص جوائز تشجيعية للاعبين والأندية وجائزة للدرع العام للأندية، وجوائز الأفضل للمدربين، واللاعبين، فيما اقترح نادي التعاون تنظيم دورات دولية للمدربين، وزيادة عدد بطولات مرحلة البراعم، ودعم الاتحاد للأندية بالأدوات والطاولات والأرضيات المتخصصة.

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