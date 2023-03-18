«السماوي» يتراجع بـ «الصيام المبكر»!

مصطفى الديب (أبوظبي)

واصل بني ياس عروضه الضعيفة للجولة السادسة على التوالي من دوري أدنوك للمحترفين، حيث تلقى الهزيمة الخامسة من أصل 6 مباريات، التي تعرض لها بداية من الأسبوع الخامس عشر من البطولة، وكأنه قد بدأ الصيام مبكراً.

ولم يحقق «السماوي» أي فوز منذ السابع والعشرين من يناير الماضي، عندما فاز على خورفكان 3-2 في إطار منافسات الجولة 14 من البطولة، وبعدها تلقى الخسارة برباعية نظيفة من الشارقة في الجولة 15، ثم تعادل مع البطائح 3-3 في الجولة 16 ثم خسر على الترتيب من الجزيرة وعجمان والنصر ودبا بداية من الجولة 17 وحتى 20.

وخسر بني ياس على أرضه من دبا متذيل الترتيب في لقاء الجولة العشرين، وهو الأمر الذي أجبر الفريق على التراجع للمركز الحادي عشر في ترتيب جدول البطولة برصيد 19 نقطة فقط.

ويعاني فريق بني ياس من عدم وجود أية حوافز للفوز، فضلاً على عدم تمكن المدرب الروماني دانييل إيسايلا من تقديم أي جديد مع الفريق هذا الموسم.

وتتجه النية داخل إدارة بني ياس لعدم تجديد عقد المدرب، الذي ينتهي بعد شهرين فقط، بنهاية الموسم الحالي، حيث لم تفاتحه الإدارة في تجديد العقد.

وأكمل إيسايلا ثلاث سنوات مع «السماوي»، قدم في الموسم الأول له أداءً رائعاً، ونافس على لقب الدوري حتى الأسبوع الأخير مع الجزيرة، وجاء ثانياً في الترتيب العام، ثم ظهر الفريق بمستوى غير متوقع في الموسم الماضي، وواصل على نفس النهج في الموسم الحالي.