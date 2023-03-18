خورجي: انتقال ميسي إلى الهلال «خبر كاذب»



رضا سليم (دبي)



أنهى خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله، الجدل حول الأنباء الأخيرة عن مستقبل «البرغوث»، وانتقاله إلى الهلال السعودي.

وكتب على «انستجرام»: إن كل ما تردد عن مطالبته الهلال بدفع 600 مليون يورو «عار من الصحة»، ومجرد «أخبار كاذبة»، كما أرفق مجموعة من الأخبار المتعلقة بميسي عبر حسابه على إنستجرام، وقال: «أخبار كاذبة.. إلى متى يستمر الكذب.. أين هي الإثباتات؟، كل شيء خاطئ».

وأضاف: لا أحد يصدق تلك الأنباء المزيفة، حتى وإن انتشرت بكل مكان، ولكن لن نصمت أمام الأخبار التي تُكتب من أجل مزيد من المتابعين فقط.

المعروف أن تقارير صحفية أشارت إلى أن والد ميسي طالب الهلال بدفع 600 مليون يورو، من أجل توقيع «البرغوث» للنادي، كما أفادت تقارير أخرى بوجود مشاكل بين البرغوث وإدارة سان جيرمان.

وذكرت شبكة RMC سبورت أن ميسي لم يشارك في مران الفريق، ليثير علامات الاستفهام حوله قبل مباراة فريقه أمام رين يوم الأحد، في «الجولة 28» من الدوري الفرنسي، والتي تسبق فترة التوقف الدولي.

وصل خورخي إلى الرياض يوم الثلاثاء الماضي، وربطت تقارير سعودية بين زيارة والد ميسي، وبين العرض الهلالي، والتفاوض بشأن انتقاله في الصيف المقبل، إلا أن الزيارة لها أهداف أخرى، لأن ميسي سفير السياحة السعودية، ويزور المملكة في الأيام المقبلة مع عائلته، وعدد من أصدقائه ضمن حملة ترويج.