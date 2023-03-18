«ثمار العام» تصنع «ربيع الفرسان»



مراد المصري (دبي)



تمسك شباب الأهلي بصدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد تفوقه على خورفكان 3-1 في «الجولة 20»، محصلة عمل قام به «الفرسان» على مدار عام، أدت إلى نقلة في الأداء والنتائج، بمؤشرات أداء إيجابية تسهم في صنع ربيع التفوق حالياً.

وبعدما رسخ شباب الأهلي جدارته، بأن يكون الأكثر حصداً للنقاط، بعد التأخر بالنتيجة، عقب الفوز على الجزيرة في الجولة الماضية برصيد 15 نقطة، أكد أيضاً صدارته لإحصائية الأكثر كسباً للنقاط بعد التقدم في النتيجة، حيث لم يفرط إلا في 5 نقاط خلال مشواره.

والمقارنة بين موقف «الفرسان» قبل عام، وتحديداً مع ختام «الجولة 20» من الدوري، والوضع الحالي بقيادة المدرب ليوناردو جارديم والجهد الإداري بمنح الثقة للمواهب الشابة، فإن الفريق حصد 15 نقطة أكثر، وبلغت المحصلة 30 نقطة مع نهاية «الجولة 20» الموسم الماضي، مقارنة بـ 45 نقطة حالياً.

وسجل شباب 42 هدفاً، واستقبل 19 هدفاً، مقارنة بإحرازه واستقباله 24 هدفاً وقتها، إلى جانب أنه حقق 8 انتصارات وتعادل 6 مرات، وخسر 6 مرات في ذلك الوقت، لكنه الآن ينفرد بأنه الأكثر فوزاً برصيد 14 انتصاراً، والتعادل 3 مرات والخسارة 3 مرات فقط.

واللافت أن «الفرسان» أنهى الموسم الماضي برصيد 42 نقطة فقط، فيما نجح حالياً في تجاوز هذا الرقم، بوصوله إلى النقطة 45، وأصبحت مسألة المنافسة على اللقب واقعاً يجب التعامل معه، خصوصاً مع ترقب مواجهة ترسم الكثير من ملامح الموسم أمام العين في الجولة المقبلة.

وشهدت المباراة ظهور «الحرس القديم» مع عودة ماجد ناصر من الإيقاف، بعد غياب لمباراة بداعي الخروج ببطاقة حمراء في كأس رئيس الدولة، وعقد الحارس المخضرم جلسة صلح مع جماهير الفريق عقب صافرة النهاية، رسخت حالة الالتفاف من «القوة الحمراء» خلف «الفرسان»، كما ظهر عبد العزيز هيكل أساسياً للمرة الثانية هذا الموسم، إلى جانب مشاركة سالمين خميس بعد طول غياب، بعدما اكتفى ب 45 دقيقة في الدوري هذا الموسم، وسجل هدفه الأول له في الدوري منذ ديسمبر 2018.

وأكد سالمين خميس أن جماهير الفريق وحضورها وراء الانتصارات من خلال التحفيز المستمر، وسط تركيز على المباريات المقبلة، وقال: نلعب كل مباراة في وقتها، بالنسبة لنا مواجهة خورفكان الأهم لنا، والمباراة التالية أيضاً، ونخوض كل مباراة حتى نهاية الدوري وكأنها نهائي.

وشهد تفوق شباب الأهلي على خورفكان أرقاماً متميزة للثنائي فيدريكو كارتابيا وعمر خربين.

وتمكن الأرجنتيني كارتابيا من التسجيل للمباراة السابعة على التوالي في الدوري، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف هذا الموسم، ويتصدر قائمة هدافي «الفرسان».

واستعاد السوري خربين حاسة التهديف للمباراة الثانية على التوالي، ليسجل هدفه السابع هذا الموسم، ووصل إلى الهدف 47 في 77 مباراة خاضها في مسيرته في «دورينا»، بمعدل 0.61 هدف في المباراة، وسط تركيز أكبر من اللاعب الذي يسعى للمساهمة في قيادة فريقه إلى الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى في مشواره بملاعبنا.