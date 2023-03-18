الأحد 19 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الحبتور» و«بنجاش» في نهائي «تحدي دبي للبولو»

«الحبتور» و«بنجاش» في نهائي «تحدي دبي للبولو»
18 مارس 2023 11:30

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
150 لاعباً في بطولة «الحبتور للدارتس»
«مهرة» و«الحبتور» يدشنان «تحدي دبي للبولو»


يُسدل الستار الأحد على كأس تحدي دبي للبولو، ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، والمقامة بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ويجمع النهائي بين «الحبتور أنكورا» و«بنجاش بنسالي»، ويسبق الختام مواجهة «كأس الترضية» بين «أوربيس مهرة» و«بن دري».
وتأهل الحبتور إلى النهائي، بعد فوزه على «مهرة» و«بن دري»، فيما فاز «بنجاش» على نفس الفريقين، ولم يلتق «الحبتور» و«بنجاش» في الدور الأول للبطولة.
ويمثل «الحبتور أنكورا» خالد العمران وسانتوس أريارتي وجوس ريجلوس ودياز البريدي، فيما يمثل «بنجاش» بنسالي حيدر بنجاش، ومعه ريتش بنشالي وفدريكو بوتسكي وتوماس أريارتي.
وفي مباراة الترضية، يمثل «بن دري» علي المري وخالد بن دري ومحمد بن دري وبانيللو، فيما يمثل «مهرة» طارق الحبتور ولورن ديكسون وتوماس بلاسيوي وفليكس اسبن.

كأس دبي للبولو
كأس دبي الذهبية للبولو
نادي الحبتور للبولو والفروسية
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
الرياضي
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
اليوم 02:00
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
الرياضي
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
اليوم 01:45
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس رومانيا وحرمه في واحة الكرامة بحضور مريم المهيري (الصور من وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس رومانيا في واحة الكرامة
اليوم 01:35
الرئيس الروماني خلال زيارته جامع الشيخ زايد الكبير بحضور مريم المهيري (وام)
الإمارات
رئيس رومانيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©