«الحبتور» و«بنجاش» في نهائي «تحدي دبي للبولو»



دبي (الاتحاد)



يُسدل الستار الأحد على كأس تحدي دبي للبولو، ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، والمقامة بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ويجمع النهائي بين «الحبتور أنكورا» و«بنجاش بنسالي»، ويسبق الختام مواجهة «كأس الترضية» بين «أوربيس مهرة» و«بن دري».

وتأهل الحبتور إلى النهائي، بعد فوزه على «مهرة» و«بن دري»، فيما فاز «بنجاش» على نفس الفريقين، ولم يلتق «الحبتور» و«بنجاش» في الدور الأول للبطولة.

ويمثل «الحبتور أنكورا» خالد العمران وسانتوس أريارتي وجوس ريجلوس ودياز البريدي، فيما يمثل «بنجاش» بنسالي حيدر بنجاش، ومعه ريتش بنشالي وفدريكو بوتسكي وتوماس أريارتي.

وفي مباراة الترضية، يمثل «بن دري» علي المري وخالد بن دري ومحمد بن دري وبانيللو، فيما يمثل «مهرة» طارق الحبتور ولورن ديكسون وتوماس بلاسيوي وفليكس اسبن.