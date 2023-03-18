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23 خيلاً تخوض تحدي كأس الوثبة في بيزا

23 خيلاً تخوض تحدي كأس الوثبة في بيزا
18 مارس 2023 11:00

بيزا (الاتحاد)

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يشهد مضمار سان روسو في بيزا بإيطاليا، عصر الأحد، أول سباقات سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، بمشاركة 23 خيلاً، ضمن فعاليات النسخة الخامسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.
وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.
وخصص السباق الأول البالغ جائزته 9900 يورو، لجائزة كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر، للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، وتشاركت فيه 8 خيول، أبرزها «فريدات العز» للنجيفي ريسنج بقيادة اس جيسا.
ومن أبرز الخيول المشاركة في السباق «ايتانو دو زاماجليا» بقيادة ام مونتريسو، وينافس في السباق أيضاً «ايروشيابونورفا» أي فيللي، و«ارابيسك» بقيادة اف ديتوري.
ويجتذب الشوط الثاني لمسافة 2000 متر البالغ جائزته 13.200 يورو على لقب جائزة رودومونتي لكأس الوثبة ستاليونز، 15 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، يتقدمها «هنوف الزمان» بقيادة ام كولماركاي، و«القايد» بقيادة بي بوريل، و«أمور» بقيادة اف بوسا.
وينافس أيضاً «دانيز داجوبيو» بقيادة ار لاكوبوني، و«جاك آمي» بقيادة اف ديتوري، و«ريبالتون دو باين» بقيادة أي فادا، و«سيليستي دو لوب» بقيادة اس ار سايو.
ويدعم المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

مهرجان منصور بن زايد للخيول
كأس الوثبة ستاليونز
الخيول
سباقات الخيول
الخيول العربية الأصيلة
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