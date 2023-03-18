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الرياضي

«الكاحل» يمنع نونيز من المشاركة مع أوروجواي

«الكاحل» يمنع نونيز من المشاركة مع أوروجواي
18 مارس 2023 10:37

 
برلين (د ب أ) 

لن يتمكن داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي من المشاركة مع أوروجواي في مباراتيه الوديتين المقبلتين بسبب الإصابة.
وكان نونيز «23 عاماً» قد استدعي في وقت سابق، ضمن قائمة منتخب أوروجواي لمباراتيه الوديتين المقررتين أمام اليابان وكوريا الجنوبية 24 و28 مارس على الترتيب، ولكن اتحاد أوروجواي وليفربول أعلنا أن نونيز لن يشارك مع المنتخب في المباراتين. وذكرت تقارير في أوروجواي أن نونيز لاعب بنفيكا البرتغالي السابق، يتعافى من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال المباراة التي انتهت بهزيمة ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني صفر-1 في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا. 

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وسجل نونيز 14 هدفاً وصنع أربعة أهداف أخرى خلال 33 مباراة في موسمه الأول مع ليفربول، ولا يتفوق عليه في ذلك سوى النجم المصري محمد صلاح، وشهدت قائمة أوروجواي استدعاء جوناثان رودريجيز مهاجم كلوب أميركا ليحل مكان نونيز.

ليفربول
ريال مدريد
أوروجواي
كوريا الجنوبية
اليابان
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