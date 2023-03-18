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الزمالك.. «وداع العادة»!

الزمالك.. «وداع العادة»!
18 مارس 2023 10:35

 
القاهرة (أ ف ب) 

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مواجهات ساخنة للفرق العربية لخطف بطاقات «الأبطال الأفريقية»

حجز الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري بطاقتي المجموعة الرابعة «العربية» إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم، بتعادل الأول مع مضيفه المريخ السوداني 1-1، وفوز الثاني على ضيفه الزمالك المصري 2-صفر في الجولة الخامسة.
ورفع الترجي رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام بلوزداد، وارتقى المريخ الى المركز الثالث بخمس نقاط، وتذيل الزمالك الترتيب «4 نقاط»، وخرج الأخيران خاليي الوفاض وباتت مباراتهما في الجولة الأخيرة تحصيل حاصل، فيما يلتقي الفريقان التونسي والجزائري في قمة لتحديد بطل المجموعة.
وانتهى مشوار الزمالك، بطل المسابقة خمس مرات آخرها عام 2002، على نحو مبكر للموسم الثاني توالياً، إثر خسارته أمام مضيفه شباب بلوزداد صفر-2.
وكان بلوزداد الطرف الأفضل في المباراة، واستحوذ على الكرة في معظم الفترات، في ظل ابتعاد نجوم الزمالك عن مستواهم المعتاد، وتبارى أصحاب الأرض إضاعة الفرص في الشوط الأول، قبل أن يحسموا الأمور لمصلحتهم في الشوط الثاني، الذي شهد هدفي اللقاء. وجاء هدفا المباراة في غضون 4 دقائق، حيث افتتح زكريا دراوي التسجيل للفريق الجزائري في الدقيقة 75، فيما تكفل الكاميروني ليونيل وامبا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 79.
بهذا الفوز، أكد بلوزداد تفوقه على الزمالك، بعدما سبق أن تغلب
1 - صفر على الفريق «الأبيض» في الجولة الافتتاحية للمجموعة، بملعب القاهرة الدولي.
وبات بلوزداد رابع المتأهلين لدور الثمانية بعد الرجاء البيضاوي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي.

دوري أبطال أفريقيا
الزمالك
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المريخ
نادي شباب بلوزداد
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