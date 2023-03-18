ميسي يبدأ «التمرد» على سان جيرمان!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبذل باريس سان جيرمان الفرنسي محاولات مستميتة، من أجل تجديد عقد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم المُتوج بـ «مونديال 2022»، والذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، ولم تفلح الإدارة حتى الآن في إقناع «البرغوث» بالتجديد، رغم موافقته من حيث المبدأ قبل بضعة أشهر على الدخول في مفاوضات مع النادي الباريسي.

غير أن مصادر صحفية فرنسية عديدة ذكرت أن ميسي بدأ يعيد حساباته منذ خروج الفريق من دور الـ 16 لدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» على يد بايرن ميونيخ الألماني، وتزايد شعوره بالإحباط وخيبة الأمل بالنسبة لقدرة «الباريسي» على «غزو» البطولة الأوروبية الأولى.

وكشفت صحيفة «ليكيب» النقاب عن أن ميسي غير مقتنع تماماً بالأسلوب التكتيكي والخططي الذي ينتهجه كريستوف جالتييه المدير الفني على مستوى الهجوم تحديداً، ويرى أنه يحد من دوره في الملعب، بل ويدفع جماهير«حديقة الأمراء» إلى الهتاف ضده، وهو ما لم يحدث لـ«الساحر» طوال أكثر من 20 سنة أمضاها في نادي عمره برشلونة.

وقالت الصحيفة إن ميسي لم يعد يتحمل تغييرات جالتييه المتكررة في خطة اللعب، ولم يعد مستعداً لتقديم تنازلات جديدة تمس وضعه ومكانته كأفضل لاعب في العالم، خاصة بعد فوزه مع منتخب بلاده بكأس العالم الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي غادر التدريبات أمس الأول معترضاً على أسلوب جالتييه في العمل، وأصر على العودة إلى بيته.

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت» أن ميسي الحاصل على 7 كرات ذهبية، قد يوافق على تجديد عقده لموسم آخر على الأقل، في حالة حصوله على نفس الراتب والامتيازات الأخرى التي يحصل عليها الفرنسي كيليان مبابى، وهو الأمر الذي من الصعب موافقة إدارة سان جيرمان عليه، لأنه يُعرض النادي لمخالفة قواعد «اللعب المالي النظيف»، ويضعه تحت طائلة العقوبات.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي «35 عاماً» مطلوب بشدة من الهلال السعودي الذي أقترح عليه عقداً قيمته 400 مليون دولار سنوياً للانضمام إليه، ومن إنتر ميامي الأميركي للعب في الدوري الأميركي، وكذلك من نادي بداياته الأرجنتيني «نيولز أولد بويز»، في مدينة روساريو مسقط رأسه، ولكن «البرغوث» ما زال يأمل في اللعب لمدة موسم آخر على أعلى مستوى احترافي في أوروبا.