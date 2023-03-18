دارميان يعود إلى قائمة إيطاليا

برلين (د ب أ)



استدعى روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم ثلاثة وجوه جديدة، كما أعاد ماتيو دارميان مدافع إنتر ميلان إلى قائمة المنتخب من جديد.

وتم استدعاء دارميان ضمن قائمة من 30 لاعباً اختارها مانشيني للمباراتين المقررتين أمام إنجلترا ومالطا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

ويعود دارميان بذلك إلى قائمة المنتخب للمرة الأولى منذ مارس 2018، الذي شهد تواجده ضمن البدلاء، من دون المشاركة، في مباراتين وديتين أمام الأرجنتين وإنجلترا.

وكانت آخر مشاركة لدارميان ضمن صفوف المنتخب الإيطالي في نوفمبر 2017، في المباراة التي خسرها الفريق أمام نظيره السويدي، وأخفق في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا. كذلك منح مانشيني الفرصة لكل من فلاديميرو فالكوني حارس مرمى ليتشي وأليساندرو بونجيورنو مدافع تورينو وماتيو ريتيجوي مهاجم تيجري، لكن القائمة شهدت غياب نيكولو زانيولو وجيانلوكا مانشيني ومانويل لوكاتيلي وماتيا زاكاني، كما غاب أليساندرو باستوني وجياكومو راسبادوري وجولييلمو فيكاريو بسبب الإصابات.

ويستهل المنتخب الإيطالي مشواره في تصفيات «يورو 2024»، بمواجهة نظيره الإنجليزي 23 مارس الجاري ثم يلتقي منتخب مالطا، على أرض الأخير، بعدها بثلاثة أيام.

وضمت قائمة المنتخب الإيطالي التي اختارها مانشيني كلاً من: جيانلويجي دوناروما «باريس سان جيرمان»، وفلاديميرو فالكوني «ليتشي»، وأليكس ميريت «نابولي»، وإيفان بروفيديل «لاتسيو»، وفرانشيسكو أتشيربي «إنتر ميلان»، وليوناردو بونوتشي «يوفنتوس» وأليساندرو بونجيورنو «تورينو» وماتيو دارميان «إنتر ميلان» وجيوفاني دي لورينزو «نابولي» وفيدريكو ديماركو «إنتر ميلان» وأليسيو رومانيولي «لاتسيو» وجيورجيو سكالفيني «أتلانتا»، وليوناردو سبينازولا «روما» ورافاييل تولوي «أتلانتا» ونيوكولا باريلا «إنتر ميلان».

كذلك ضمت بريان كريستانتي «روما» ودافيدي فراتيسي «ساسولو» وجورجينهو «أرسنال» ولورينزو بيليجريني «روما» وماتيو بيسينا «مونزا» وساندرو تونالي «ميلان» وماركو فيراتي «باريس سان جيرمان» ودومينيكو بيراردي «ساسولو»، وفيدريكو كييزا «يوفنتوس» وويلفريد جنونتو «ليدز يونايتد»، وفينتشينزو جريفو «فرايبورج» وسيموني بافوندي «أودينيزي»، وماتيو بوليتانو «نابولي» وماتيو ريتيجوي «تيجري» وجيانلوكا سكاماكا «وستهام».