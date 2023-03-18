الأحد 19 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

دارميان يعود إلى قائمة إيطاليا

دارميان يعود إلى قائمة إيطاليا
18 مارس 2023 09:17

برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
تقرير: توقعات باستحواذ لوفتهانزا على حصة في «إيتا»
مهرجان دولي للغة العربية ترعاه «الشارقة للكتاب» في إيطاليا


استدعى روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم ثلاثة وجوه جديدة، كما أعاد ماتيو دارميان مدافع إنتر ميلان إلى قائمة المنتخب من جديد.
وتم استدعاء دارميان ضمن قائمة من 30 لاعباً اختارها مانشيني للمباراتين المقررتين أمام إنجلترا ومالطا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».
ويعود دارميان بذلك إلى قائمة المنتخب للمرة الأولى منذ مارس 2018، الذي شهد تواجده ضمن البدلاء، من دون المشاركة، في مباراتين وديتين أمام الأرجنتين وإنجلترا.
وكانت آخر مشاركة لدارميان ضمن صفوف المنتخب الإيطالي في نوفمبر 2017، في المباراة التي خسرها الفريق أمام نظيره السويدي، وأخفق في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا. كذلك منح مانشيني الفرصة لكل من فلاديميرو فالكوني حارس مرمى ليتشي وأليساندرو بونجيورنو مدافع تورينو وماتيو ريتيجوي مهاجم تيجري، لكن القائمة شهدت غياب نيكولو زانيولو وجيانلوكا مانشيني ومانويل لوكاتيلي وماتيا زاكاني، كما غاب أليساندرو باستوني وجياكومو راسبادوري وجولييلمو فيكاريو بسبب الإصابات.
ويستهل المنتخب الإيطالي مشواره في تصفيات «يورو 2024»، بمواجهة نظيره الإنجليزي 23 مارس الجاري ثم يلتقي منتخب مالطا، على أرض الأخير، بعدها بثلاثة أيام.
وضمت قائمة المنتخب الإيطالي التي اختارها مانشيني كلاً من: جيانلويجي دوناروما «باريس سان جيرمان»، وفلاديميرو فالكوني «ليتشي»، وأليكس ميريت «نابولي»، وإيفان بروفيديل «لاتسيو»، وفرانشيسكو أتشيربي «إنتر ميلان»، وليوناردو بونوتشي «يوفنتوس» وأليساندرو بونجيورنو «تورينو» وماتيو دارميان «إنتر ميلان» وجيوفاني دي لورينزو «نابولي» وفيدريكو ديماركو «إنتر ميلان» وأليسيو رومانيولي «لاتسيو» وجيورجيو سكالفيني «أتلانتا»، وليوناردو سبينازولا «روما» ورافاييل تولوي «أتلانتا» ونيوكولا باريلا «إنتر ميلان».
كذلك ضمت بريان كريستانتي «روما» ودافيدي فراتيسي «ساسولو» وجورجينهو «أرسنال» ولورينزو بيليجريني «روما» وماتيو بيسينا «مونزا» وساندرو تونالي «ميلان» وماركو فيراتي «باريس سان جيرمان» ودومينيكو بيراردي «ساسولو»، وفيدريكو كييزا «يوفنتوس» وويلفريد جنونتو «ليدز يونايتد»، وفينتشينزو جريفو «فرايبورج» وسيموني بافوندي «أودينيزي»، وماتيو بوليتانو «نابولي» وماتيو ريتيجوي «تيجري» وجيانلوكا سكاماكا «وستهام».

إيطاليا
مانشيني
إنجلترا
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
الرياضي
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
اليوم 02:00
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
الرياضي
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
اليوم 01:45
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس رومانيا وحرمه في واحة الكرامة بحضور مريم المهيري (الصور من وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس رومانيا في واحة الكرامة
اليوم 01:35
الرئيس الروماني خلال زيارته جامع الشيخ زايد الكبير بحضور مريم المهيري (وام)
الإمارات
رئيس رومانيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©