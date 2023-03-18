أيزاك «الرجل القاتل» في نيوكاسل!



لندن (أ ف ب)

قاد المهاجم الدولي السويدي ألكسندر أيزاك فريقه نيوكاسل إلى مواصلة الصحوة بتسجيله «ثنائية» الفوز على مضيفه نوتنجهام فورست 2-1، في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وسجل أيزاك هدفيه في الوقت بدل الضائع من الشوطين الأول والثاني «45+2 و90+3 من ركلة جزاء»، وقلب الطاولة على أصحاب الأرض الذين كانوا سباقين الى التسجيل عبر النيجيري إيمانويل دينيس في الدقيقة 26.

وهو الفوز الثاني توالياً لنيوكاسل، بعد ثلاث تعادلات وخسارتين، والثاني عشر هذا الموسم، فعزز موقعه في المركز الخامس برصيد 47 نقطة، فيما مني نوتنجهام بخسارته الثانية توالياً، والرابعة في مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

ومنح دينيس التقدم لنوتنجهام، عندما استغل كرة خاطئة من المدافع الهولندي زفين بوتمان الى حارس مرماه بوب، فلعبها ساقطة من مسافة قريبة داخل المرمى «26».

ونجح أيزاك في إدراك التعادل بتسديدة «على الطاير» بيمناه، من مسافة قريبة، إثر تمريرة عرضية لجو ويلوك ارتطمت بالقائم الأيسر وعانقت الشباك «45+2».

واقتنص أيزاك ركلة جزاء في الثواني القاتلة من المباراة، عندما تابع كرة برأسه من مسافة قريبة، لمست يد المدافع السنغالي موسى نياكاتيه «90+3»، فانبرى لها بنجاح مسجلاً هدف الفوز، ورافعاً غلته إلى ستة أهداف هذا الموسم.