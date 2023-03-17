«السيتي» و«البايرن».. أقوى مباريات ربع نهائي «الأبطال»

نيون (أ ف ب)

ستكون المواجهة بين مانشستر سيتي، وبايرن ميونيخ، الأبرز في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بحسب القرعة التي سحبت في مدينة نيون السويسرية.

وستكون المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية الأم التي أحرز لقبها «البايرن» 6 مرات، آخرها عام 2020، فيما يبحث «السيتي» عن تتويجه الأول فيها.

لكنهما تواجها ثلاث مرات في دور المجموعات، حيث تبادلا الفوز مواسم 2010-2011 (2-صفر لـ «البايرن» و2-صفر لـ «السيتي)، و2013-2014 «3-1 لـ «البايرن» و3-2 لـ «السيتي») و2014-2015 (1-صفر لبايرن و3-2 لسيتي).

وخلافاً للدور ثمن النهائي، كانت القرعة مفتوحة مع السماح بمواجهات بين أندية من البلد نفسه، وبين أندية كانت معاً في دور المجموعات، ما وضع ميلان الإيطالي بطل المسابقة سبع مرات في مواجهة مواطنه نابولي الذي فرض نفسه أحد أفضل الفرق في «القارة العجوز» هذا الموسم بتصدره الدوري المحلي بفارق 18 نقطة عن الإنتر وبلوغه ربع نهائي الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

وبعد تخلصه من ليفربول في ثمن النهائي بالفوز عليه ذهاباً 5-2 خارج الديار و1-صفر إياباً، يصطدم ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، بفريق إنجليزي آخر هو تشيلسي في إعادة لنصف نهائي موسم 2020-2021، حين خرج الفريق اللندني منتصراً «1-1 و2-صفر»، وربع نهائي الموسم الماضي، حين فاز النادي الملكي ذهاباً خارج أرضه 3-1، وتأهل إلى نصف النهائي رغم خسارته إياباً في ملعبه 2-3 بعد التمديد.

وسيكون الإنتر، آخر الفرق الإيطالية الفائزة باللقب عام 2010 بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في مواجهة بنفيكا البرتغالي في إعادة لنهائي 1965، حين توج «النيراتسوري» بلقبه الثاني توالياً بفوزه 1-صفر.

تقام مباريات ذهاب ربع النهائي في 11 و12 أبريل والإياب في 18 و19 منه، على أن يقام نصف النهائي الذي يجمع الفائز من الريال وتشيلسي، بالفائز من السيتي والبايرن، في 9 و10 مايو ذهاباً و16 و17 منه إياباً، ويلعب المتأهل من بين ميلان ونابولي مع الصاعد من بين بنفيكا والإنتر، ويقام النهائي في العاشر من يونيو على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.