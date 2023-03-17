«دراجات الإمارات» على منصة التتويج في سباق بري دو دينان

أبوظبي (الاتحاد)



حقق سيباستيان مولانو دراج فريق الإمارات فوزه الثاني هذا الموسم، ليصنع التاريخ ويصبح أول دراج كولومبي يفوز على مستوى كافة النسخ التي عقدت من هذا السباق والبالغ عددها 64 نسخة.

وكان مولانو قد انفصل عن المجموعة قبل نهاية السباق بعشرين كيلومتراً مع زميله مايكل بيرج الذي قدم عرضاً رائعاً أظهر فيه روح الفريق ليدفع المجموعة إلى الأمام إلى أن وصلت إلى خط النهاية.

أصبح مولانو الدراج الأسرع في المجموعة وتمكن من تخطي منافسيه على الرغم من إصرار فان ديجك (من فريق جامبو - فيزما) الذي لم يحاول الحفاظ على طاقته، وحل في المركز الثاني.