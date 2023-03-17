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«الشارقة العمالية» تصل إلى «محطة الختام»

«الشارقة العمالية» تصل إلى «محطة الختام»
18 مارس 2023 01:48

الشارقة (الاتحاد)

تختتم اليوم بطولة الشارقة الرياضية العمالية، التي نظمتها هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، على الملاعب الرياضية في منتزه الشارقة الوطني، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب، على مدى ثلاثة أشهر.
ويشهد اليوم الختامي منافسات مثيرة لحسم ألقاب البطولة، وتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى بالكؤوس والميداليات، وتكريم أفضل اللاعبين من سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، بحضور حشد من رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة والمسؤولين بالقطاع الرياضي في الدولة والشارقة، ومسؤولي الفرق المشاركة في البطولة.
في كرة القدم ينافس شرطة الشارقة وفاست على المركز الأول، وعلى «الثالث» جرينتا وأون بلان ريال استيت، وفي كرة السلة يلتقي يو اي اس مع جي ام جي لحسم المركز الأول، وفريندز مع فاست على «الثالث».
وتشهد الكرة الطائرة لقاء شرطة الشارقة وكلوب ديونز على المركز الأول، ومطار الشارقة وفريندز على «الثالث»، وفي الكريكيت يقام النهائي بين بيئة 3 وأبونميد، والمركز الثالث بين جلوبال لينك ستار ووقاية شادوز، ويلعب في نهائي الهوكي، يو اي اي فالكونز، وأوسكار، وعلى المركز الثالث، شرطة الشارقة وشارقة تايجرز .

بطولة الشارقة الرياضية العمالية
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