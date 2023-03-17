«العميد» يخطف «النصر» ويوقف زحف «الزعيم»



معتز الشامي (دبي)



حقق النصر فوزاً غالياً أمام العين بهدف، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم، باستاد هزاع بن زايد، ضمن «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، سجل الهدف الوحيد، عبد الله توري في الدقيقة 74، وبهذه النتيجة تجمد رصيد «الزعيم» عند «40 نقطة»، واتسع الفارق بينه وبين شباب الأهلي المتصدر إلى 5 نقاط، بينما رفع «العميد» رصيده إلى «20 نقطة».

وتمكن النصر من إيقاف زحف العين الذي حقق 7 انتصارات متتالية في الدوري، ليتلقى الخسارة الأولى منذ «الجولة الثامنة» أمام شباب الأهلي، كما أنها الأولى للفريق في العام الجاري.

وشهد الشوط الأول ندية من الفريقين في مرحلة «جس النبض»، قبل أن تميل الخطورة مبكراً لـ «الزعيم»، الذي استطاع أن يصنع العديد من الفرص من دون ترجمة حقيقية، وأحكم «البنفسج» سيطرته على أحداث اللقاء، وضاعت الفرص تباعاً من لابا كودجو وسفيان رحيمي، فيما اعتمد «الأزرق» على الهجمات المرتدة حتى نجح عبد الله توري في تسجيل «هدف مباغت»، على عكس أحداث المباراة في الدقيقة 74.