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الرياضي

الوحدة يستعيد نغمة الانتصارات بـ «الثلاثة»

الوحدة يستعيد نغمة الانتصارات بـ «الثلاثة»
17 مارس 2023 22:54

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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عاد الوحدة إلى «سكة الانتصارات» على حساب الظفرة 3-1، في المباراة التي أقيمت باستاد حمدان بن زايد، ضمن «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين».
ورفع «العنابي» رصيده إلى «النقطة 40»، فيما توقف رصيد «الفارس» عند «النقطة الثامنة».
افتتح أدريان داسليفا ثلاثية «أصحاب السعادة» في الدقيقة السابعة، وأضاف البرازيلي بيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 15، ليفتتح سجل أهدافه مع الفريق، منذ التعاقد معه في الانتقالات الشتوية، قادماً من الهلال السعودي، وأضاف مواطنه جواو بيدرو الغائب منذ فترة عن هز الشباك الهدف الثالث في الدقيقة 73 برأسية رائعة، فيما سجل هدف الظفرة علي عيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.
قاد «العنابي» في اللقاء المدرب المؤقت أرنو بوتنويج، بعد الاستغناء عن خدمات الإسباني مانويل خمينيز، عقب الخسارة من العين.
وسيطر الوحدة على اللقاء، ولم يظهر الظفرة بالصورة المتوقعة، ليواصل عروضه الضعيفة هذا الموسم.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
الظفرة
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