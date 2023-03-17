8000 طالب في كأس مدارس أبوظبي للألعاب الرياضية



أبوظبي (الاتحاد)



تنظم دائرة التعليم والمعرفة- أبوظبي، بطولة كأس مدارس أبوظبي للألعاب الرياضية في نسختها الثانية، وهي المبادرة الرياضية المدرسية الشاملة التي تنظمها الدائرة بمشاركة أكثر من ثمانية آلاف طالب وطالبة من 200 مدرسة من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية.

وكانت الدائرة قد وسّعت الفئات العمرية لبطولة كرة القدم هذا العام لتشمل الطلاب والطالبات تحت 13 عاماً وتحت 15 عاماً وتحت 17 عاماً وتحت 19 عاماً، حيث بدأ المشوار نحو الكأس مع انطلاق المباريات التأهيلية بمشاركة أكثر من 600 فريق في مختلف الفئات العمرية.

واستضاف نادي أبوظبي كريكت سبورتس هب تصفيات ونهائيات كرة القدم لفئات تحت 13 عاماً وتحت 17 عاماً وتحت 19 عاماً، حيث وصل إلى هذه المرحلة أكثر من 3000 لاعب ولاعبة من 111 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس الشراكات التعليمية.

وفازت لاعبات مدرسة كرانلي أبوظبي بلقب البطولة عن فئة الطالبات تحت 13 عاماً بعد فوزهن على فريق مدرسية برايتون كوليدج بنتيجة 1-0، فيما أحرزت مدرسة انترناشيونال كوميونيتي اللقب عن فئة الطلاب تحت 13 عاماً بعد الفوز على فريق مدرسة النهضة الوطنية للبنين بنتيجة 2-0.

وفي نهائيات فئة تحت 17 عاماً، فازت مدرسة الراحة الدولية الخاصة (حدائق الراحة) على فريق مدرسة أبوظبي الدولية الخاصة بنتيجة 1-0، بينما حصدت مدرسة الشيخ خليفة بن زايد العربية الباكستانية الخاصة لقب الطلاب لذات الفئة العمرية بعد فوز لاعبيها على فريق مدرسة الشويفات الدولية (مشرف) بنتيجة 1-0.

أما بالنسبة لفئة تحت 19 عاماً، فكان الفوز في فئة الطالبات من نصيب أكاديمية جيمس الأميركية– أبوظبي بعد تفوّق لاعباتها على فريق أكاديمية الأندلس الخاصة بنتيجة 3-0، ليحصد فريق مدرسة زايد الخير اللقب عن فئة الطلاب ضمن المرحلة العمرية ذاتها بعد فوزهم بنتيجة 8-1 على نظرائهم من فريق مدرسة النهضة الوطنية للبنين 8-1.

بمقابل ذلك، شهدت عطلة نهاية الأسبوع منافسات حماسية في فئة الطلاب والطالبات ضمن فئة تحت 15 عاماً، حيث تأهلت فرق كل من مدرسة الخبيرات البريطانية ومدرسة برايتون كوليدج بأبوظبي عن فئة الطالبات، ومدرسة الشويفات الدولية- العين ومدرسة الشويفات الدولية- مشرف عن فئة الطلاب، لخوض تجربة احترافية حقيقية في النهائيات الكبرى، والتي تقام في 18 مارس على أرض ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

كما وسعت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي فعاليات كأس الألعاب الرياضية بدورتها الثانية، لتشمل إقامة بطولات في كرة الصالات للطلاب والطالبات تحت عمر 9 أعوام و11 عاماً. وشارك أكثر من 250 فريقاً في بطولة كرة الصالات، حيث تأهل أفضل 80 فريقاً من الفئات الأربع للعب في تصفيات ونهائيات بطولة كرة الصالات.

وفازت لاعبات مدرسة ريبتون بلقب فئة تحت 9 أعوام للطالبات بعد انتصارهن على طالبات مدرسة كرانلي بنتيجة 2-1، في حين حقق طلاب مدرسة الراحة الدولية (مدينة خليفة) الفوز على فريق مدرسة مزيد الجديدة بضربات الجزاء.

كما أحرزت لاعبات مدرسة برايتون كوليدج (بلوم جاردنز) لقب بطولة الطالبات ضمن فئة تحت 11 عاماً بتغلّبهن على فريق مدرسة كرانلي بضربات الجزاء، في حين فاز طلاب مدرسة سابس الدولية- جزيرة ياس بلقب فئة الطلاب ضمن ذات العمر بعد تغلبهم بضربات الجزاء على طلاب مدرسة العزم.