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«الإمبراطور» يُحلق بلقب «طائرة الشباب»

«الإمبراطور» يُحلق بلقب «طائرة الشباب»
17 مارس 2023 21:07

 
معتصم عبدالله (دبي)

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تُوج الوصل بطلاً لدوري الشباب للكرة الطائرة لموسم 2022- 2023، بفوزه على مضيفه شباب الأهلي 3-1، في مواجهة إياب النهائي التي جمعت الفريقين، على صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي بالنهدة، بعد الفوز ذهاباً 3-2، على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل في ذهاب النهائي.
وشاركت 8 أندية ممثلة في شباب الأهلي، الوصل، حتا، النصر، عجمان، خورفكان، العين، وبني ياس، في الدور الأول لدوري الشباب الذي أقيم بنظام الدوري من دورين، لتحديد المراكز من الأول وحتى الثامن.
وفي «المرحلة الثانية» لعبت الفرق الحائزة على المراكز الأربعة الأولى «شباب الأهلي، الوصل، حتا، النصر» على التوالي مباريات إقصائية «البلاي أوف» بين الأول والرابع، والثاني والثالث، وصولاً إلى الدور النهائي من مباراتين «ذهاب وإياب»، لتحديد المركزين الأول والثاني، فيما يلعب الخاسرين في «البلاي أوف» ممثلين في النصر وحتا مباراة واحدة على صالة نادي العين لتحديد المركزين الثالث والرابع.
على صعيد متصل، يلتقي مساء السبت الوصل بضيفه سيدات الشارقة على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، في إياب نهائي دوري السيدات لموسم 2022- 2023، وحسم سيدات الوصل مواجهة الذهاب خارج قواعده بالفوز 3-2.

 

الكرة الطائرة
الوصل
شباب الأهلي
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