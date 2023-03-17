«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» في صدارة «أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو»



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، منافسات بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو، بمشاركة واسعة لفئات البراعم والأطفال والأشبال، وسط حضور جماهيري كبير، ووجود بارز للأسر والعائلات، وأجواء مميزة من الحماس والتشجيع.

وشهد اليوم الأول من البطولة مشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من أندية وأكاديميات الدولة من عمر (4 – 13) عاماً، في خطوة تواكب استراتيجية الاتحاد الرامية إلى الكشف عن المواهب وتجهيز وإعداد أبطال الغد القادرين على مواصلة سلسلة الإنجازات في ساحات الجو جيتسو المختلفة.

حضر المنافسات، عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات والضيوف.

ومع ختام منافسات اليوم الأول من البطولة، تمكن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من تبوؤ الصدارة، فيما حلت أكاديمية UAEJJ أرينا في مركز الوصيف، وبالمز الرياضية في المركز الثالث.

وبهذه المناسبة، قال محمد سالم الظاهري: «تعكس مشاركة مئات الأطفال والبراعم في بطولات الجو جيتسو التي ينظمها الاتحاد مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو مستويات الوعي المتنامية داخل المجتمع، خصوصاً في أوساط الأسر والعائلات بأهمية هذه الرياضة في إعداد الأجيال القوية والمتمكنة والتي تتحلى بأعلى درجات المسؤولية والثقة بالنفس. وترسخ هذه المشاركة أيضاً مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجو جيتسو وأكبر مطور للرياضة على مستوى العالم».

ويضيف: «خلال الأعوام الماضية، لا تكاد تمضي أي بطولة من بطولاتنا دون تخصيص منافسة خاصة بفئة الأطفال، وذلك تماشياً مع خطط واستراتيجية الاتحاد في التركيز على الفئات السنية الأصغر وتطويرها وصقل موهبتها، ما يساهم في إعداد الجيل القادم من الأبطال».

وأشاد الظاهري بدور الأسر والعائلات في تشجيع الأبناء على ممارسة الجو جيتسو والاستفادة من بيئة رياضية تؤهل اللاعبين للنمو والتطور، مشيداً بدور الأندية والآكاديميات الذي يواكب حركة تطور اللعبة على المستويين المحلي والدولي.

وتميزت منافسات اليوم الأول من البطولة بالكثير من الحماس والندية على البساط، وسط صيحات وهتافات الجماهير التي حضرت بكثافة لمساندة أبنائها، وتقدمت مجموعة من ذوي وأسر الأطفال المشاركين بالشكر والتقدير لفريق عمل اتحاد الجو جيتسو على تميزه في تنظيم البطولات التي تمهد الطريق أمام أبنائهم للتقدم والتطور والارتقاء في الرياضة، واحتراف الجو جيتسو على أعلى المستويات.



