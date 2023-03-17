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الرياضي

الشارقة يحصد برونزية «خليجية اليد»

الشارقة يحصد برونزية «خليجية اليد»
17 مارس 2023 20:05

 
رضا سليم (دبي)

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أحرز الشارقة الميدالية البرونزية، في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس، في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي أقيمت في ضيافة النجمة البحريني، عقب تغلبه على العربي القطري 32- 29 في لقاء تحديد المركز الثالث، بصالة مدينة خليفة الرياضية بالبحرين، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الملك» 15-13، وهي البرونزية الأولى في تاريخ النادي، على مستوى البطولات الخليجية، حيث يعد أفضل مركز للفريق خلال 7 مشاركات.
يضيف الشارقة البرونزية الخليجية إلى سجل إنجازاته الخارجية، حيث سبق له التتويج بكأس السوبر الإماراتي البحريني 2019، وإحراز ميداليتين برونزيتين على التوالي في بطولة آسيا للأندية الأبطال في العام نفسه.
وحصد أحمد عبدالله، لاعب الفريق جائزة أفضل لاعب في المباراة، ليحصل نجوم «الملك» على هذه الجائزة في ثلاث مباريات من أربع خاضها الفريق في البطولة، بعدما تُوج بها مصباح الصانعي مرتين.
تأثر الشارقة بغياب الجزائري زهير نعيم للإصابة، وكذلك المصري محمود فايز في مباراة الأهلي البحريني بالجولة الثالثة من الدور التمهيدي.

الشارقة
كرة اليد
البحرين
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