مهرجان الظفرة البحري يقدم الفنون التراثية



الظفرة (وام)



يقدم مهرجان الظفرة البحري بدورته الرابعة عشرة، مجموعة من الفنون التراثية الإماراتية التي تستقطب زواره، وتستعرض فرقة أبوظبي للفنون الشعبية التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عدداً من الألوان الفنية وأهازيج أهل البحر ومنها «العيالة البحرية والأهالة والمديما والليوا».

وتسرد عروض فرقة أبوظبي للفنون الشعبية روايات وحكايات عن الثقافة والتقاليد الأصيلة لدولة الإمارات وجماليات الفنون الصوتية والحركية المتنوعة والمصحوبة بالألحان والإيقاعات الموسيقية المميزة والمعزوفة بواسطة الآلات الموسيقية التقليدية، إلى جانب الأغاني الشعبية والوطنية.

وتجوب الفرقة أجنحة المهرجان بتألق كبير وإتقان، وأروقة السوق الشعبي على ساحل المغيرة، وتقدم عروضها على المسرح وفي بيت النوخذة والمكشات وغيرهما من ساحات المهرجان، وسط تفاعل من الزوار والمشاركين في المهرجان مع الباقات المتنوعة من الفنون الفلكلورية والأدائية التقليدية الإماراتية، راسمة لوحة فنية عالية تعطي صورة حقيقية وواقعية عن التراث الإماراتي، بما يحمله من كنوز وتراث موسيقي، وأغان شعبية ووطنية من مختلف البيئات الصحراوية والجبلية والبحرية.

من ناحية أخرى، نظمت اللجنة المنظمة للمهرجان، حملة لتنظيف الشاطئ بالتزامن مع مبادرات عام الاستدامة، وشارك في الحملة الكابتن سيف المهيري مدير عام «أبوظبي البحرية» وعدد من موظفي مجموعة موانئ أبوظبي وبلدية منطقة الظفرة وشركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وطلبة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم - فرع مدينة المرفأ، إلى جانب عدد من الجهات المشاركة في المهرجان والمتطوعين والرياضيين. وتستهدف الحملة تنظيف المواقع البحرية لتسليط الضوء على أهمية المحافظة على نظافة البيئة البحرية، التي تعد مصدر الثروة السمكية وموطن العديد من الأنواع والكائنات البحرية المهمة، فضلاً عن التركيز على مخاطر النفايات البحرية على صحة وسلامة البيئة والإنسان.