«الفرسان» يُحلق بنقاط «النسور»



مراد المصري (دبي)



تمسك شباب الأهلي بصدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد الفوز على خورفكان 3-1، في المباراة التي أقيمت، على استاد راشد، في افتتاح «الجولة 20»، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى «45 نقطة»، فيما بقي «النسور» تاسعاً وله «21 نقطة».

تقدم شباب الأهلي بهدف إثر تسديدة متقنة من عمر خربين، بعد تمريرة رائعة من عزيز جانيف في الدقيقة 17، وهي المباراة الثانية على التوالي التي يسجل فيها خربين، الذي رفع رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم، وحصل «الفرسان» على ضربة جزاء، بعد عرقلة أيلتون فيليبي ليوري سيزار، ترجمها كارتابيا بنجاح على يمين الحارس في الدقيقة 45، وسجل خورفكان هدفاً بتسديدة رائعة من خارج المنطقة عن طريق رافايل دودو في الدقيقة 76، ورد شباب الأهلي سريعاً بهدف «البديل» سالمين خميس من متابعة ضربة ركنية في الدقيقة 82.