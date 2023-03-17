الإمارات تتصدر «دولية دبي للجواد العربي»



رضا سليم (دبي)



برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيطرت خيول الإمارات على المراكز الأولى، في اليوم الأول، من النسخة العشرين لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، ومعرض دبي الدولي للخيل، في نسخته السابعة عشر، والتي تقام بقاعات زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي، ويتنافس في البطولة 151 جواداً في 14 فئة، للتأهل إلى البطولات الست الرئيسة، يتنافسون على جوائز قدرها 4 ملايين دولار.

حضر منافسات اليوم الأول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وقصي عبيد الله مدير البطولة، وسلطان اليحيائي عضو اللجنة المنظمة، وعادل الفلاسي المدير التنفيذي للحدث، والمهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي.

وانطلقت المنافسات بشوط المهرات بعمر سنة قسم «أ»، والذي سيطرت عليه مهرات الإمارات، التي حجزت لنفسها المراكز الثلاثة الأولى، وتأهلت لبطولة هذه الفئة، وجاء في المركز الأول المهرة دي شيخة لمربط دبي للخيول العربية، برصيد 91.90 نقطة، وفي المركز الثاني المهرة الجزايرية، للمالك هيثم الكندي، برصيد 90.60 نقطة، والثالث المهرة هميم البستان، للمالك إسطبلات البستان برصيد 90.60 نقطة.

حققت المهرة «دي آسرة»، لمربط دبي للخيول العربية، المركز الأول في الشوط الثاني للمهرات بعمر سنة قسم «ب»، محققة 92.10 نقطة، وفي المركز الثاني جاءت المهرة «ع ج رسيل» لمربط عجمان بإجمالي 92 نقطة، وفي المركز الثالث المهرة «كنوز الباهية» لمربط الجرناس للخيول العربية، بإجمالي 90.70 نقطة.

وفي الشوط الثالث المخصص للمهرات من عمر سنتين، فازت بالمركز الأول المهرة «دي نجله» من الإمارات، لمربط دبي للخيول العربية برصيد 92.40 نقطة، وجاءت في المركز الثاني المهرة «دي رسيل»، من المربط نفسه برصيد 92 نقطة، وفي المركز الثالث المهرة «ع ج سجلا» لمربط عجمان، محققة 91.90 نقطة.

وفازت المهرة «ع ج كيه» لمربط عجمان، في الشوط الرابع المخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات، في المركز الأول «93 نقطة»، وتبعتها المهرة «دي ذاريه»، لمربط الوجبة القطري «91.80 نقطة»، والمهرة «بداير البدر»، للمالك بدر عدنان آل علي «91.10 نقطة».

وفي الشوط الخامس، المخصص للأفراس بعمر 4 إلى 6 سنوات، فاز الفرس «دي شيهاتة»، لمربط دبي للخيول العربية بالمركز الأول «93.10 نقطة»، وحلت الفرس الجوهرة «أي جي إتش» للمالك جاسم محمد عبدالله النقبي، وصيفاً «92.90 نقطة»، والثالث الفرس «ع ج براكه» لمربط عجمان «92.30 نقطة».

ويشهد اليوم الثاني الأشواط التأهيلية للمهور والأفحل، ويبدأ بفئة المهرات بعمر اقل من سنة، ثم شوط الأمهر في عامها الأول «أ» و«ب»، والأمهر بعمر سنتين، والأمهر بعمر 3 سنوات، وتنتقل البطولة إلى الأفحل من 4 إلى 6 سنوات، والأفحل من 7 إلى 9 سنوات.

ويختتم اليوم الثاني بالشوط الـ14 للأفحل من 10 سنوات فأكثر، ويشهد اليوم الثالث، البطولات الرئيسة، حيث تبدأ ببطولة المهرات بعمر سنة، وبطولة الأمهر بعمر سنة، وبطولة المهرات، وبطولة الأمهر، وبطولة الأفراس وبطولة الأفحل.