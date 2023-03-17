24 مارس.. موعد انطلاق «حتا الرمضانية»

دبي (الاتحاد)



تستضيف منطقة حتا خلال الفترة من 24 مارس حتى 14 أبريل فعاليات «دورة حتا الرمضانية الرياضية» بدعم مجلس دبي الرياضي، وبتنظيم شركة الألعاب الجماعية في نادي حتا وسط مشاركة واسعة من الرياضيين وإقبال جماهيري كبير، وتقام المنافسات بالصالة الرياضية في مدرسة الظهرة للتعليم الأساسي والثانوي بمنطقة حتا، وتتضمن الدورة هذا العام تنظيم 3 بطولات رياضية هي كرة قدم الصالات، والكرة الطائرة، وسباق الجري.

وتنطلق بطولتا الطائرة والقدم يوم 2 رمضان، ويشارك في بطولة كرة قدم الصالات 16 فريقًا سيتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات في البطولة التي تقام بالتعاون مع نادي حتا الثقافي، كما يشارك في بطولة الكرة الطائرة 8 فرق، فيما يقام سباق الجري يوم 9 رمضان ويتضمن التنافس في 4 فئات هي: الرجال والسيدات لمسافة 6 كيلومترات، والبنين والبنات لمسافة 2 كيلومتر.

ويغلق باب التسجيل للمشاركة في جميع الرياضات يوم الاثنين المقبل وسيتم إجراء مراسم القرعة لبطولتي كرة قدم الصالات والكرة الطائرة يوم الأحد 21 مارس في مركز حتا المجتمعي.

وسيتم خلال الدورة تنظيم فعاليات مصاحبة للأسر والأطفال تتضمن أنشطة رياضية ومسابقات ترفيهية، كما سيتم إجراء سحوبات يومية للجمهور للفوز بجوائز قيمة، كما سيتم تنظيم يوم المشي لكبار المواطنين ويوم للأطفال في مضامير المشي الجديدة التي تم تدشينها بمنطقة حتا، كما يقام على هامش الدورة معرض لبيع المنتجات الأسر المنتجة بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع.