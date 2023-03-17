رابطة المحترفين تطلق برنامج بناء القدرات التعليمية



أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت رابطة المحترفين فعاليات النسخة الرابعة من برنامج بناء المهارات التعليمية، لمنتسبي أندية المحترفين، استكمالاً لجهود التطوير الخاصة بتعزيز قدرات موظفي الأندية، والعمل على رفع مستويات الأداء لهم، وفق الخطة الاستراتيجية للرابطة 2020-2023.

ويأتي إطلاق البرنامج لنسخة 2023، ليكون العام الرابع على التوالي، الذي تقوم خلاله رابطة المحترفين بتطبيق هذا البرنامج، الذي يشمل وحدات تدريبية متخصصة ومتنوعة، تقوم على تطوير جميع عناصر الاحتراف، وفي مقدمتها الكفاءات الإدارية والوظيفية، للارتقاء بكرة القدم الإماراتية بشكل متكامل.

ويستهدف برنامج بناء القدرات التعليمية هذا العام أربع فئات رئيسة؛ وهي: وحدة ضابط إشراك الجماهير، وحدة الحوكمة والشؤون القانونية، وحدة التسويق والعلامة التجارية، ووحدة الإدارة التنفيذية لكرة القدم.

وتشهد كل وحدة من وحدات البرنامج لهذا العام عقد ورشتي عمل تخصصيتين، ثم عقد مجموعة من الجلسات الإرشادية، وإجراء عملية تقييم للمشاركين لاجتياز البرنامج، والحصول على شهادة دولية معتمدة من منظمة «EDUQUAL UK» البريطانية، على مدار ثلاثة أشهر لكل وحدة.

وتبدأ الوحدة الأولى من البرنامج، من خلال الورشة التخصصية الأولى، بحضور ضباط إشراك الجماهير التابعين لأندية كرة القدم المحترفة، يوم الاثنين القادم 20 مارس، على أن تستكمل بالورشة الثانية يوم 28 مارس، ومن ثم البدء بالجلسات الإرشادية مع المستشار المخصص لهذه الوحدة التدريبية.

يذكر أن البرنامج شهد في النسخ الثلاث الماضية تحقيق نجاحات متعددة، وذلك من خلال سعيه لدعم موظفي الأندية في حياتهم المهنية، ومساعدة الأندية على تحقيق المزيد من درجات التقدم في مجالات الاحتراف على الصعد كافة.