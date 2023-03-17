عبدالله عبدالرحمن يتوج بكأس زايد بن منصور



عصام السيد (أبوظبي)



توج الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان، الفائزين بالمراكز الأولى في سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في باكورة سباقات مهرجان أبوظبي للقدرة، بمشاركة 166 فارساً وفارسة من 27 دولة.

وتقام السباقات برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتنظمه قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق.

شارك في مراسم تتويج الفائزين مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ومحمد الحضرمي مشرف الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وفاز الفارس عبد الله عبد الرحمن أحمد على صهوة الفرس «اس ام اف اس جوانيتا» لإسطبلات الكمدة، بلقب السباق، وقطع المسافة الكلية في زمن وقدره 3:27:53 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.86 كلم/ساعة، بعد أن تصدر السباق في مرحلته الأولى، ثم حل في المركز السادس في الثانية، وتقدم إلى المركز الخامس في المرحلة الثالثة، ليتصدر السباق في المرحلة الأخيرة، مستفيدا ً من قوة جواده الذي تجاوب معه طوال مجريات السباق الذي تألف من أربع مراحل وتميز بالإثارة والتحدي والمنافسة القوية.

وجاء في المركز الثاني الفارس خليفة راشد العميمي، على صهوة الفرس «اس دبليو انفولما» لإسطبلات اس اس، بزمن إجمالي 3:28:30 ساعة، فيما حل في المركز الثالث الفارس راشد محمد المهيري على صهوة «شيرابونجي اربروج» لإسطبلات زعبيل 2، بزمن إجمالي 3:30:12 ساعة.

وأعرب بطل السباق الفارس عبد الله عبد الرحمن أحمد عن سعادته الغامرة بتحقيق الفوز بلقب سباق الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة ضمن مهرجان أبوظبي، وهو الفوز الأول في مسيرته مع السباقات.

وقال: السباق شهد منافسة قوية مشيداً بأداء الجواد «جوانيتا» ومشيراً إلى أنه قدم مستوى رائعاً خلال السباق، وأشاد البطل بفريق العمل في إسطبلات الكمدة خاصة المدرب منصور إبراهيم، مشيراً إلى أن دعمهم له خلال السباق ساهم في تحقيق هذا الفوز.

ويتواصل المهرجان في يومه الثاني «السبت» بسباق السيدات لمسافة 100 كلم، والذي ينطلق الساعة السادسة صباحاً، ويتكون من أربع مراحل، فيما يختتم المهرجان يوم الأحد بالسباق الرئيسي لمسافة 120 كلم.

وتحمل الفارسة ميرا جاسم الأنصاري، لقب النسخة الماضية من سباق السيدات ضمن المهرجان بعد انتزعت اللقب على صهوة «تشيلسي دي لوك» لإسطبلات البوادي، قاطعة المسافة في زمن وقدره 3:17:34 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 30:37 كلم/ساعة.

بطاقة سباق السيدات

الحدث: مهرجان أبوظبي للقدرة

السباق: السيدات

المسافة: 100 كلم

المراحل: 4

الفئة: محلي

الانطلاقة: 6:00 صباحاً

الموقع: قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة

المراحل

الأولى: 35 كلم

الثانية: 25 كلم

الثالثة: 20 كلم

الرابعة: 20 كلم