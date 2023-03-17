الملا والراشدي ضمن طاقم تحكيم نهائي كأس آسيا للشباب



دبي (الاتحاد)



كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكمين الدوليين يحيى الملا «حكم رابع» وأحمد الراشدي «مساعد أول» ضمن طاقم الحكام المُكلف بإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة بين منتخبي العراق وأوزبكستان، والمقرر إقامتها الأحد على استاد بيوندكور في العاصمة الأوزبكية طشقند.

أدار حكم الساحة الدولي يحيى الملا والمساعد الدولي أحمد الراشدي مباراة طاجيكستان والأردن في الجولة الأولى، كما تم تعيين الملا حكماً رابعاً في مباراة السعودية وقيرغيزستان في ذات الجولة، كما أدار الحكمان الوطنيان مباراتي أوزبكستان والعراق، والسعودية والصين في الجولة الثانية من منافسات البطولة.