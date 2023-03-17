كلاكيت رابع فريق.. يونايتد في «قرعة الإسبان»

نيون (أ ف ب)

بعدما أقصى برشلونة من الملحق الفاصل ثم ريال بيتيس من ثمن النهائي، يجد مانشستر يونايتد الإنجليزي نفسه مجدداً أمام اختبار إسباني وهذه المرة ضد المتخصص إشبيلية حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (6)، وذلك بحسب قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة "يوروبا ليج"، التي سحبت الجمعة في نيون السويسرية.

واصطدم يونايتد ببرشلونة في الملحق الفاصل المؤهل الى ثمن النهائي، بعد حلوله ثانياً في مجموعته خلف الفريق الإسباني الآخر ريال سوسييداد، الذي فاز على "الشياطين الحمر" في معقلهم 1-صفر قبل أن يرد الفريق الإنجليزي إياباً بالنتيجة ذاتها.

وبعد تعادلهما ذهاباً في كتالونيا 2-2 في الملحق الفاصل الذي خاضه برشلونة بعد إنهائه مجموعته في دوري الأبطال ثالثاً، فاز يونايتد إياباً 2-1 وأقصى رجال المدرب تشافي هرنانديز، ليقع في ثمن النهائي على الفريق الإسباني الآخر ريال بيتيس.

لكن فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ كان أكثر حزماً هذه المرة وتفوق ذهاباً على الفريق الأندلسي 4-1، ثم جدد الفوز عليه إياباً الخميس 1-صفر في الأندلس، الذي سيعود اليه مجدداً بعدما أوقعته قرعة ربع النهائي ضد إشبيلية.

وستكون مواجهة إشبيلية ثأرية ليونايتد الذي خرج على يد النادي الأندلسي من ثمن نهائي دوري الأبطال موسم 2017-2018 (صفر-صفر ذهاباً في إشبيلية و1-2 إياباً في مانشستر) ونصف نهائي "يوروبا ليج" عام 2020 (2-1 في مباراة واحدة نتيجة تداعيات فيروس كورونا).

وسيكون الفائز من إشبيلية ويونايتد أمام اختبار شاق في نصف النهائي، الذي سحبت قرعته أيضاً، إذ سيلتقي مع الفائز من يوفنتوس الإيطالي وسبورتينج البرتغالي، الذي أقصى الخميس أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي من ثمن النهائي بركلات الترجيح.

ويتجدد الموعد بين روما الإيطالي وفينورد الهولندي اللذين تواجها في مايو الماضي في نهائي مسابقة "كونفرنس ليج"، حين خرج "جالوروسي" منتصراً بهدف نيكولو زانيولو، على أن يلتقي في المواجهة الأخرى في ربع النهائي باير ليفركوزن الألماني مع المفاجأة أونيون سانت-جيلواز البلجيكي.