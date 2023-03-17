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الرياضي

الزعابي «أقوى ذراع» في «الخليج»

الزعابي «أقوى ذراع» في «الخليج»
17 مارس 2023 17:44


دبي (الاتحاد)

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أحرز لاعبنا فيصل الغيص الزعابي المركز الأول في بطولة أقوى ذراع في الخليج العربي (مصارعة الذراعين)، التي أقيمت في مملكة البحرين تحت رعاية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وذلك ضمن برنامج أسبوع القوة ومتفوقا على 50 لاعبا مشاركا من دول مجلس التعاون الخليجي.
ونجح اللاعب الزعابي من تقديم مستويات فنية مميزة وتفوق فنيا على عدد من اللاعبين المميزين، حيث حقق الفوز في ستة مواجهات خاضها وهو ما يعد تفوقا فنيا وبدنيًا وكبيرا.
وبارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية تحقيق الفوز ووصفه بانه يعكس الجهود المبذولة لتطوير جميع الرياضات التي تنظم بإشرافه.

الإمارات
دبي
البحرين
بطولة مصارعة الذراعين
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