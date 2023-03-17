«دبي ماسترز للطيران اللاسلكي».. سباق في السماء



رضا سليم (دبي)



انطلقت بطولة دبي ماسترز الدولية الثالثة للطيران اللاسلكي الحر «فئة الهليكوبتر» للمحترفين التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في حديقة خور دبي وتستمر حتى يوم الأحد، بمشاركة 20 متسابقاً من أمهر الطيارين في العالم.

وشهد الجولة الافتتاحية جمهور كبير، تقدمهم نصر حموده النيادي رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد يوسف الأمين العام، وطارق السعدي مدير البطولة، وعبد الله مراد عضو المجلس، ورؤساء الوفود المشاركة.

واستمتع الجمهور بالإثارة والمنافسات القوية بين المشاركين، خاصة الإيطالي ميركو تشيزينا نجم فريق ميكادو «حامل اللقب»، والأميركي نيكولا ماكسويل، والتايواني كينكو «أكسل باور»، وعبد الله الريس وتامر الشامسي «ترون»، كما قدم السعودي محمد العصيمي والإماراتي جاسم الكتبي عرضاً قوياً ومتميزاً.

وقال محمد يوسف إن الوفود المشاركة أبدت سعادة كبيرة، باختيار موقع البطولة الجديد، والذي منح بعداً إضافياً وجمالياً للحدث في نسخته الثالثة، مما ظهر على أداء الطيارين والأرقام التي تم تسجيلها في الجولة الأولى، وأعطت انطباعاً طيباً لدى الجمهور وخبراء اللعبة.

وتوقع الأمين العام أن تحتدم المنافسة على الصدارة في الجولة الصباحية غداً، قبل اعلان أسماء الطيارين الخمسة الذين يتأهلون إلى نهائي البطولة.

وأعرب الإيطالي ميركو تشيزينا «حامل لقب» البطولة الماضية عن سعادته بوجوده في الإمارات للمرة الثالثة، خاصة هذا العام للدفاع عن اللقب، مشيراً إلى أن المهمة صعبة بسبب قوة المنافسين وتطور المستويات بشكل لافت، متمنياً الحفاظ على اللقب في النسخة الثالثة.

وأبدى السعودي محمد العصيمي، والذي سبق له المشاركة في البطولة الماضية بمنطقة الليسيلي، سعادته وجوده في دبي، ويحرص دائماً على زيارتها، كما يأمل أن ينافس على الصدارة، ويزاحم الأبطال العالميين.