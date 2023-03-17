أكاديمية ياس تطلق حملة لاكتشاف المواهب الناشئة في الكارتينج

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت أكاديمية ياس هيت للسباقات عن إطلاق حملة لاكتشاف المواهب الناشئة والواعدة لضم أصحابها إلى برنامج الأكاديمية الخاص بتطوير مهارات السائقين لموسم 2023.

وتنظم أكاديمية السباقات والفريق التابع لها أيامًا مفتوحة للاختبارات على عربات الكارتينج بحثًا عن أفضل المواهب الناشئة القابلة للتطوير في رياضة السيارات، وتفتح الاختبارات اليوم،

وتتخذ أكاديمية ياس هيت للسباقات وفريق رياضة السيارات التابع لها من حلبة مرسى ياس موقعا لها، وشهدت الأكاديمية انطلاقتها الأولى على ساحات منافسة رياضة السيارات في شهر نوفمبر الماضي خلال عطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، بمشاركة سائقيها الشابين ماتيو كونتاريللي وكيانو الأزهري في جولة كأس فورمولا4 الإمارات اللذان صعدا منصة التتويج في أول مشاركة لهما.

وبعد أن سجل الفريق بداية ناجحة في أول موسم كامل له في رياضة السيارات، بمشاركته في منافسات موسم 2023 من بطولة فورمولا4 الإمارات، تنظم أكاديمية ياس هيت للسباقات ثلاثة أيام مفتوحة بحثَا عن نجوم المستقبل في عالم السباقات للانضمام إلى فريق ياس هيت لسباقات الكارتينج الذي يستهل أنشطته هذا العام.

ابتداءً من اليوم يمكن لسائقي الكارتينج الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عامًا التسجيل في أيام الكارتينج المفتوحة، حيث يتم اختيار أسرع السائقين على مسار حلبة ياس كارت زون للمشاركة في منافسات بطولة ياس هيت للسباقات للكارتينج التي تقام في وقت لاحق من هذا العام.

وفي هذا السياق، علق ماثيو نورمان، مدير فريق أكاديمية ياس هيت للسباقات: «بعد تسجيل البداية ناجحة في هذا العام في أول موسم للأكاديمية في بطولة فورمولا4 الإمارات، يسعدنا الإعلان عن تنظيم الأيام المفتوحة لأكاديمية ياس هيت لسباقات الكارتينج، إذ نواصل بحثنا عن المواهب الناشئة في مختلف أنحاء الإمارات».

وأضاف: «لا يخفى على أحد أن نخبة سائقي السباقات العالميين، بما ذلك سائقي الفورمولا1، قد ابتدأوا مسيرتهم في عالم رياضة السيارات من بوابة سباقات الكارتينج، ونأمل أن نكتشف مجموعة من المواهب الناشئة في هذه الرياضة لينضموا إلى صفوف أكاديميتنا للمشاركة في سباقات بطولة أكاديمية ياس هيت للكارتينج في وقت لاحق من هذا العام. ونتطلع قدمًا للاستقبال جيل جديد من أصحاب المواهب الناشئة لينضموا إلينا في عطلة هذا الأسبوع».