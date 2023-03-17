كريستال بالاس يقيل فييرا

لندن (د ب أ)

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي اليوم الجمعة، إقالة مدربه الفرنسي باتريك فييرا في أعقاب فشل الفريق في تحقيق أي انتصار في أخر 12 مباراة له.

ولم يفز فييرا بأي مباراة في 2023 وتلقى الفريق هزيمته الثالثة على التوالي بخسارته أمام برايتون بهدف دون رد مساء أمس الأول الأربعاء.

ويحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط فقط عن بورنموث صاحب المركز الثالث من القاع.

وقال ستيف باريش رئيس مجلس إدارة كريستال بالاس في بيان رسمي عبر الموقع الإلكتروني للنادي: "بأسف شديد تم إتخاذ هذا القرار الصعب".

وأضاف "بشكل أساسي ، فإن النتائج في الأشهر الأخيرة وضعتنا في مكان غير مستقر، وشعرنا بأن التغيير ضروري، لمنحنا أفضل فرصة للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتولى فييرا المنصب قبل بداية موسم 2021/ 2022 وقاد الفريق لإنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني عشر، ونال الإشادة على طريقة اللعب الهجومية التي ينتهجها. لكن النتائج تراجعت في الموسم الحالي، حيث سجل كريستال بالاس 21 هدفاً فقط خلال 27 مباراة، متفوقاً فقط على وولفرهامبتون وإيفرتون وساوثهامبتون في رصيد الأهداف.

وقبل الخسارة أمام برايتون، خاض كريستال بالاس ثلاث مباريات متتالية دون تسديدة واحدة على مرمى الخصم.

وقرر كريستال بالاس أيضاً الاستغناء عن الجهاز المعاون لفييرا والذي يضم أوسيان روبرتس وكريستيان ويلسون وسيد ايجون.

وتنتظر كريستال بالاس مواجهة صعبة على ملعب أرسنال المتصدر يوم الأحد المقبل.