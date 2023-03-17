السبت 18 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كريستال بالاس يقيل فييرا

كريستال بالاس يقيل فييرا
17 مارس 2023 14:02

لندن (د ب أ)
أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي اليوم الجمعة، إقالة مدربه الفرنسي باتريك فييرا في أعقاب فشل الفريق في تحقيق أي انتصار في أخر 12 مباراة له. 

ولم يفز فييرا بأي مباراة في 2023 وتلقى الفريق هزيمته الثالثة على التوالي بخسارته أمام برايتون بهدف دون رد مساء أمس الأول الأربعاء.
ويحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط فقط عن بورنموث صاحب المركز الثالث من القاع. 

وقال ستيف باريش رئيس مجلس إدارة كريستال بالاس في بيان رسمي عبر الموقع الإلكتروني للنادي: "بأسف شديد تم إتخاذ هذا القرار الصعب".
وأضاف "بشكل أساسي ، فإن النتائج في الأشهر الأخيرة وضعتنا في مكان غير مستقر، وشعرنا بأن التغيير ضروري، لمنحنا أفضل فرصة للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز". 

أخبار ذات صلة
قرعة الدوري الأوروبي تصدم اليوفي بـ«قاهر أرسنال»
أرتيتا: موسم أرسنال «واضح» الآن!

وتولى فييرا المنصب قبل بداية موسم 2021/ 2022 وقاد الفريق لإنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني عشر، ونال الإشادة على طريقة اللعب الهجومية التي ينتهجها. لكن النتائج تراجعت في الموسم الحالي، حيث سجل كريستال بالاس 21 هدفاً فقط خلال 27 مباراة، متفوقاً فقط على وولفرهامبتون وإيفرتون وساوثهامبتون في رصيد الأهداف.
وقبل الخسارة أمام برايتون، خاض كريستال بالاس ثلاث مباريات متتالية دون تسديدة واحدة على مرمى الخصم. 

وقرر كريستال بالاس أيضاً الاستغناء عن الجهاز المعاون لفييرا والذي يضم أوسيان روبرتس وكريستيان ويلسون وسيد ايجون. 

وتنتظر كريستال بالاس مواجهة صعبة على ملعب أرسنال المتصدر يوم الأحد المقبل.

كريستال بالاس
باتريك فييرا
أرسنال
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كلاسيكو «نهائي الليجا» بين القاضية والعودة
الرياضي
كلاسيكو «نهائي الليجا» بين القاضية والعودة
اليوم 15:02
«الاستثناء» يحرم ديوكوفيتش من ميامي
الرياضي
«الاستثناء» يحرم ديوكوفيتش من ميامي
اليوم 15:00
«الرقم 9» يجدد الصراع للمرة العاشرة في «الكلاسيكو»!
الرياضي
«الرقم 9» يجدد الصراع للمرة العاشرة في «الكلاسيكو»!
اليوم 15:00
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
الإمارات
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
اليوم 14:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©