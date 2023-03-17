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الرياضي

المنصوري إلى نهائيات كأس الأمم للمضمار

المنصوري إلى نهائيات كأس الأمم للمضمار
17 مارس 2023 13:57

 
القاهرة (وام)


حقق أحمد المنصوري دراج المنتخب الوطني، إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى نهائيات كأس الأمم للمضمار والمقامة حالياً في مصر، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، من خلال مشاركته الأولى في البطولة، التي تحظى بحضور 550 دراجاً يمثلون 50 دولة، على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة. 

وكان المنصوري قد تأهل إلى نهائيات البطولة، بعدما حقق المركز ال 12 في مشوار التأهل، ليحقق بعدها المركز ال 18 من بين 24 لاعباً شاركوا في السباق النهائي «الأمونيوم»، ليضيف المزيد من النقاط إلى رصيده، مواصلاً السعي نحو تحقيق حلم التأهل الأولمبي إلى «باريس 2024».
وقال المنصوري: ما تحقق من إنجاز سيكون إضافة كبيرة لمشواري، ونقطة فاصلة في حلم التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، والتي تحتاج إلى المزيد من النقاط، حيث أشارك خلال الفترة المقبلة بجولة كندا.
وقبل تأهله إلى نهائيات كأس الأمم في مصر، كان المنصوري قد حقق لقب بطولة الدولة للدراجات، بعد سيطرة يوسف ميرزا عليه لمدة 12 عاماً على التوالي. 

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وأضاف: التأهل إلى نهائيات كأس الأمم في مصر، ساهم في تعديل تصنيفي الدولي، وهو في حد ذاته إضافة كبيرة لي وداعم أساسي قبل الاستحقاقات المقبلة. 

وأعرب ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات، والموجود ضمن بعثة المنتخب في مصر عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أن المنصوري حقق العديد من الإيجابيات بمشاركته وتأهله التاريخي أبرزها الاحتكاك مع نخبة دراجي العالم، والمنافسة معهم في هذا المحفل العالمي. 

وقال: إنجاز تاريخي يضاف إلى سجل إنجازات رياضة الدراجات الإماراتية، ويؤكد أنها على الطريق الصحيح.

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