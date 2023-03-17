«الفرسان» يرفع شعار «التمسك بالصدارة» أمام «النسور»

معتصم عبدالله (دبي)



يرفع شباب الأهلي شعار التمسك بصدارته الحالية لترتيب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً» برصيد 43 نقطة، حينما يحل ضيفاً على خورفكان «العاشر» بـ 20 نقطة، في انطلاق «الجولة 20»، السبت، والتي تشهد مباريات دبا وبني ياس، النصر والعين، الوحدة وخورفكان، وتختتم الأحد بمباريات الجزيرة وعجمان، البطائح والشارقة، الوصل واتحاد كلباء.

وفشل «الفرسان» للمرة الأولى في الفوز خلال مباراتين على التوالي، بالتعادل مع اتحاد كلباء 1-1، والخسارة أمام الجزيرة 1-3 في الجولة الماضية، وهو يعول على قوته الهجومية الكبيرة التي أهلته لفوز عريض أمام «النسور» في الدور الأول بنتيجة 5-1.

ويشهد استاد آل مكتوم مواجهة النصر «السابع» برصيد 26 نقطة، وضيفه العين الرابع بـ 35 نقطة، وكان «الزعيم» العائد إلى «مربع الصدارة» حقق الفوز في مباراة الدور الأول 4-3 على استاد خليفة بن زايد، في المقابل تبدو الفرصة مواتية أمام الوحدة السادس برصيد 28 نقطة لحصد فوزه التاسع في الدوري في المواجهة أمام ضيفه الظفرة «قبل الأخير» بـ 16 نقطة.

وتتوقف رغبة دبا «الخامس» برصيد 33 نقطة في العودة إلى واجهة المنافسة مع «الأربعة الكبار» على نتيجة مباراته أمام ضيفه بني ياس «الأخير» بـ 13 نقطة.

ترتيب فرق الصدارة



شباب الأهلي: 43

الجزيرة: 39

الشارقة: 36

العين: 35

مباريات السبت



دبا - بني ياس 17:45

النصر - العين 17:45

الوحدة - الظفرة 17:45

خورفكان - شباب الأهلي 17:45

مباريات الأحد



الجزيرة - عجمان 17:45

البطائح - الشارقة 17:45

الوصل - اتحاد كلباء 17:45