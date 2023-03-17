السبت 18 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الفرسان» يرفع شعار «التمسك بالصدارة» أمام «النسور»

«الفرسان» يرفع شعار «التمسك بالصدارة» أمام «النسور»
17 مارس 2023 13:02

معتصم عبدالله (دبي)


يرفع شباب الأهلي شعار التمسك بصدارته الحالية لترتيب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً» برصيد 43 نقطة، حينما يحل ضيفاً على خورفكان «العاشر» بـ 20 نقطة، في انطلاق «الجولة 20»، السبت، والتي تشهد مباريات دبا وبني ياس، النصر والعين، الوحدة وخورفكان، وتختتم الأحد بمباريات الجزيرة وعجمان، البطائح والشارقة، الوصل واتحاد كلباء.
وفشل «الفرسان» للمرة الأولى في الفوز خلال مباراتين على التوالي، بالتعادل مع اتحاد كلباء 1-1، والخسارة أمام الجزيرة 1-3 في الجولة الماضية، وهو يعول على قوته الهجومية الكبيرة التي أهلته لفوز عريض أمام «النسور» في الدور الأول بنتيجة 5-1.
ويشهد استاد آل مكتوم مواجهة النصر «السابع» برصيد 26 نقطة، وضيفه العين الرابع بـ 35 نقطة، وكان «الزعيم» العائد إلى «مربع الصدارة» حقق الفوز في مباراة الدور الأول 4-3 على استاد خليفة بن زايد، في المقابل تبدو الفرصة مواتية أمام الوحدة السادس برصيد 28 نقطة لحصد فوزه التاسع في الدوري في المواجهة أمام ضيفه الظفرة «قبل الأخير» بـ 16 نقطة.
وتتوقف رغبة دبا «الخامس» برصيد 33 نقطة في العودة إلى واجهة المنافسة مع «الأربعة الكبار» على نتيجة مباراته أمام ضيفه بني ياس «الأخير» بـ 13 نقطة.

ترتيب فرق الصدارة


شباب الأهلي: 43
الجزيرة: 39
الشارقة: 36
العين: 35

أخبار ذات صلة
«العميد» يضرب سلسلة «الزعيم» بـ «القاضية»
«النواخذة».. الفوز الثاني بعد 3 أشهر!

مباريات السبت


دبا - بني ياس 17:45
النصر - العين 17:45
الوحدة - الظفرة 17:45
خورفكان - شباب الأهلي 17:45

مباريات الأحد


الجزيرة - عجمان 17:45
البطائح - الشارقة 17:45
الوصل - اتحاد كلباء 17:45

دوري تحت 21
شباب الأهلي
خورفكان
دبا الفجيرة
بني ياس
النصر
العين
الوحدة
الظفرة
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كلاسيكو «نهائي الليجا» بين القاضية والعودة
الرياضي
كلاسيكو «نهائي الليجا» بين القاضية والعودة
اليوم 15:02
«الاستثناء» يحرم ديوكوفيتش من ميامي
الرياضي
«الاستثناء» يحرم ديوكوفيتش من ميامي
اليوم 15:00
«الرقم 9» يجدد الصراع للمرة العاشرة في «الكلاسيكو»!
الرياضي
«الرقم 9» يجدد الصراع للمرة العاشرة في «الكلاسيكو»!
اليوم 15:00
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
الإمارات
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
اليوم 14:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©