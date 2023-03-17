تن هاج: أداء راشفورد انعكاس لمستوى «يونايتد»

إشبيلية (د ب أ)

أثنى الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، على تركيز وإصرار وإمكانات مهاجمه ماركوس راشفورد خلال الفوز على ريال بيتيس الإسباني بهدف دون رد، والعبور إلى دور الثمانية بالدوري الأوروبي.

وعلى ملعب "بينتو فيامارين"، ارتدى ماركوس راشفورد ثوب الإجادة، عقب تسجيله هدف مانشستر يونايتد الوحيد في مرمى ريال بيتيس، عبر قذيفة مدوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 55.

وبتلك النتيجة، أكد مانشستر يونايتد تفوقه على منافسه الإسباني، بعدما سبق أن تغلب عليه 4 / 1 على ملعب "أولد ترافورد" في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي.

وقال تن هاج: "الفريق كان يصنع بعض الفرص، راشفورد لاحت له بعض الفرص وأهدرها، لكنه حافظ على ثقته بنفسه، وواصل المحاولة وفي النهاية نال ما أراد".

وأضاف: "كل المهاجمين الجيدين يدركون أنه لا يمكن التسجيل من كل الفرص، ولكن في مثل هذه البطولات لا تتاح لك خمس أو ست فرص خلال المباراة، لذا ينبغي ترجمة واحدة من هاتين الفرصتين إلى هدف".

وأشار المدرب الهولندي: "مستواه يتحدث عن أداء الفريق، يتحدث عنه هو شخصياً".

وتابع: "إذا واصل التركيز وحافظ على طاقته وطريقته التي يقدمها، فإنه سيتواجد في مواقف تسمح له بالتسجيل ثم سيتوقف الأمر عليه، لديه القدرة على الحسم".