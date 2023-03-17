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الشارقة وعجمان يستضيفان البطائح والجزيرة

الشارقة وعجمان يستضيفان البطائح والجزيرة
17 مارس 2023 20:30

دبي (الاتحاد)


تسبق مواجهتا الشارقة والبطائح غداً «السبت» على الملعب البيضاوي بـ «الإمارة الباسمة»، وعجمان والجزيرة على استاد راشد، مباراة اتحاد كلباء والوصل، في ختام «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين».
وستكون مباراة «الملك» و«الراقي» هي الثانية فقط بين الفريقين في «دوري المحترفين»، بعد الفوز الصعب للشارقة في الدور الأول بهدف ألكاسير ضمن «الجولة السابعة».
ويتطلع الشارقة صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، إلى العودة إلى «سكة الانتصارات» في الدوري، بعد التعثر في الجولات الثلاث الماضية، بالخسارة أمام خورفكان 0-1، والجزيرة 2-3، قبل التعادل أمام الوصل 1-1 في قمة الجولة الماضية.
في المقابل، غابت ذاكرة الانتصارات عن البطائح في آخر 9 جولات، منذ آخر فوز أمام دبا 1-0 في الجولة العاشرة، واكتفى «الراقي» الذي يحتل المركز 11 برصيد 17 نقطة، بحصد 5 نقاط في الجولات التسع الماضية، بالتعادل مع النصر واتحاد كلباء وخورفكان 2-2، وبني ياس 3-3، والظفرة 1-1.
وعلى استاد راشد بن سعيد، تتجدد المواجهة بين عجمان وضيفه الجزيرة في سباق «فك الارتباط» بين الفريقين على النقاط الـ 33 في الجولات الـ 19 الماضية، حيث يحتل «فخر أبوظبي» المركز السادس، ويأتي «البرتقالي» في المركز السابع.
وستكون المباراة المرتقبة الـ 22 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث حقق الجزيرة الفوز في 13 مباراة، مقابل التعادل في 3 لقاءات، والخسارة في مثلها، آخرها مباراة الفريقين في الدور الأول 0-1 على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

الأفضلية سلاح «الملك»

خاض الشارقة 42 مباراة في «دوري المحترفين» أمام الفرق الصاعدة، حقق خلالها الفوز في 21 لقاءً، مقابل التعادل في 12 مواجهة، والخسارة 9 مرات، ويعد البرازيلي كايو لوكاس الأبرز في تشكيلة «الملك» أمام «الصاعدين» بعدما أسهم في تسجيل 8 من آخر 14 هدفاً لفريقه أمام «الوفدين الجدد».

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مبخوت موعد مع «المئوية الثانية»

تترقب جماهير الجزيرة احتفالية المهاجم علي مبخوت الهداف التاريخي للدوري بهدفه رقم 200 في المواجهة أمام عجمان، ويملك مبخوت الذي يتصدر قائمة هدافي مواجهات فريقه أمام «البرتقالي» برصيد 9 أهداف، في سجله 199 هدفاً في 272 مباراة بالدوري.

مباريات السبت

الشارقة - البطائح 17:45
عجمان - الجزيرة 17:45
اتحاد كلباء - الوصل 20:30

 

 

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
البطائح
عجمان
الجزيرة
اتحاد كلباء
الوصل
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